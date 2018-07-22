输赢在此一掷 魅族16让魅族重回大众视线吗?

魅族将会在7月底8月初正式发布年度旗舰魅族16，魅族16肩负着重整魅族旗鼓的重任，经过魅族CEO黄章亲身打磨，不仅带来强劲的配置，还有出色的外观设计以及超窄边框设计。魅族近年经历了拆分重组以及人士变动，加上魅族PRO 7系列的销量不佳，让魅族手机渐渐离开大家的视线，特别是中高端市场，而魅族靠着魅蓝在千元市场苦苦支撑，现在魅族确实需要一款真正的旗舰来让魅族重回大众视线。

▲魅族16

魅族在4月的时候推出了魅族15系列，魅族15是黄章再次出山打磨的产品，黄章表示魅族15只是小试牛刀的产品，用来试探市场对于魅族新品的反应，魅族15上确实有很多过人之处，超窄边框设计、不锈钢后盖、安卓首款采用横向线性马达的手机等等，但魅族15也有不足的地方，比如魅族15只提供4GB的运存，魅族15系列不是真正的全面屏等等，或许是魅族15打磨的时间太长了，魅族15也算不上是一台真正的旗舰，黄章在论坛上也表示魅族15只是纪念魅族15周年的纪念版产品。然而，魅族的真正旗舰的重任也落到了魅族16身上，魅族16究竟能不能让魅族手机重回大众视线？

▲骁龙845

首先说一下产品配置，魅族16定位是魅族的年度旗舰手机，也是魅族手机系列的首台全面屏手机，魅族16将会采用高通骁龙845处理器，这也是今年高通旗舰的产品，已经被少旗舰手机使用，黄章也表示魅族16将会提供6G+64GB版本，或许还有更高的8G+256G的版本，这样的储存配置也是当今旗舰机的配置。屏幕方面，魅族16 Plus使用6.5英寸的全面屏，魅族16可能使用5.7英寸的全面屏，并且是非刘海屏，魅族16拥有屏下指纹，还有mEngine横向线性马达等等旗舰配置。

▲售价3000元内，没有NFC

从配置上来说魅族16已经是当今旗舰的配置，而黄章表示魅族16的定价不超过3000元，魅族16 Plus的售价不超过4000元。如果单从配置和价格来说，魅族16和竞争对手的差距并不算很大，魅族16主要竞争对手是小米8，因为价格上非常接近，黄章也多次在论坛上提及魅族16和小米8对比，那么，魅族16凭什么吸引消费者眼球？

屏幕：非刘海屏/超窄边框/高屏占比

黄章在论坛上表示讨厌刘海屏，刘海屏是手机设计的一个极端，所以魅族16不会采用刘海屏，并表示屏占比比iPhone X的81.49%高，边框比三星S9 Plus要窄，这样的机器确实让人惊喜。刘海屏确实只是解决全面屏问题的一个折中的解决方案，对于手机美观度产生影响。

▲魅族16意外曝光

从黄章曝光的魅族16图片可以看到魅族16的左右边框非常窄，和小米8对比可以看到已经不是同一个级别。同时下巴位置也比小米8窄，黄章曾经说魅族16的上下边框比三星S9+还要窄2mm，看来此言不虚。魅族对于超窄边框有着极致的追求，这次魅族16做到如此窄的边框，确实让人感到惊喜。

结合黄章的讲话和魅族16曝光的图片，可以知道魅族16采用一块AMOLED屏，屏幕分辨率为1080P，魅族16追求超窄边框，和小米8对比不仅屏幕的左右边框更窄，而且上下边框也是要比小米8窄不少，魅族16有可能是市面上少有采用非刘海屏而又拥有超高屏占比的手机。而目前市场上非刘海屏的全面屏手机有两类，第一类是千元全面屏，这些手机的上下边框较宽，而第二种就是以小米MIX系列为代表的产品，而魅蓝16属于第二种的类型，带来更惊艳的外观。

交互体验：小圆点消失/mBack进化

黄章表示魅族经典的小圆点HOME键会在魅族16上消失，魅族16的mBack将会进化，不会占据屏幕的视野，带来全新的体验。魅族从小圆点到mBack再到魅蓝上的Super mBack，魅族一直在探索手机不一样的按键交互体验，魅族16的mBack进化或许会提升全面屏手机的交互体验。

▲魅蓝E3实现手势导航

而上星期魅蓝E3的系统更新中加入了手势导航功能，采用底部和屏幕两侧的手势操作来实现HOME键、返回和应用后台切换的功能，虽然是测试版，但在全面屏上这样的手势导航确实带来非常好的体验，我们估计魅族16上有可能使用这样的手势导航操作，估计后期手势导航非继续优化，带来更好的使用体验。

性能优化：安兔兔29万分/热管散热

黄章在论坛上回答有关魅族16采用什么处理器的问题时透露，魅族16将会采用高通骁龙845处理器，这个也是今年旗舰机的主流配置。魅族16采用高通骁龙845也时众望所归，魅族此前在高端PRO系列上采用三星的旗舰处理器，而魅族和高通和解后用上高通骁龙845也是理所当然的事情了。

▲魅族16安兔兔跑分

早前在微博上曝光了一张疑似魅族16安兔兔跑分图，这台手机跑出了29万分的成绩，根据6月安兔兔公布的性能榜单，魅族16的跑分超过了所有旗舰手机的分数，可见魅族16的性能相当出色。魅族16用上高通骁龙845这个事情已经被黄章证实，加上曝光的跑分，可以肯定魅族16在性能优化上下了不少功夫。虽然澎湃性能不能以跑分论英雄，但也说明了这颗旗舰级的SoC，在魅族16上姗姗来迟，是因魅族为追求用户体验不断优化所致。

▲魅族16采用铜管散热

黄章在论坛上表示魅族16将采用铜管散热，由于魅族16采用高通骁龙845处理器，旗舰级的处理器发热相对较大，采用铜管散热可以更好地将CPU的热量带走，让手机在高负载运行的时候不会出现降频的情况，保证魅族16的性能。

性价比：小米8降价300性价比跟16就差不多了

黄章表示魅族16将会有6GB+64GB的版本，由于原计划没有准备6GB+64GB的物料，所以这个版本的魅族16初期将会很缺货，魅族主打的是6GB+128GB的版本，或许魅族16还会有8GB运存的版本。魅族15采用4GB运存让不少魅友失望，而这次魅族16采用6GB运存起步，让高通骁龙845的性能发挥更出色，相信魅族16的体验会更加好。

▲魅族16性价比超过小米8

魅族16的售价将会在3000元内，这个价格对于一台采用高通骁龙845的旗舰手机竞争力还是相当不错。黄章谈及魅族16性价比的时候提及到了小米8，他表示小米8降价300性价比跟16就差不多了。现在小米8最低配的版本售价2699元，估计魅族16的售价会和小米8看齐，或在高一些。

▲小米8

如果魅族16价格和小米8相当，魅蓝16的性价比确实会非常高，毕竟市场上高通骁龙845的手机不多，而且很多都是价格在3000元甚至更高。魅族16不仅拥有高通骁龙845，还有出色的外观设计和超窄边框，还有延续魅族15上众多卖点，3000元以下的定价确实性价比非常高。

总结：

引用黄章在论坛上的一句话“16只是回归最初魅族产品定义的开始，将越来越精彩的”，魅族16只是一个开始，魅族要重回大众视线必须将魅族16这一次了，魅族16肩负着非常多的重任，从现在曝光的消息来看确实让人觉得这次魅族非常有诚意并且这次魅族有希望了，而我们也更期待魅族16这次真机以及之后的营销方面能将魅族带回到以前的状态，也让魅族重新走出属于自己的道路。