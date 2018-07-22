新浪手机> 新机曝光 > 正文

手机出货量趣味统计：每个品牌都等于一个国家人口

手机出货量趣味统计：每个品牌都等于一个国家人口
2018年07月22日 00:58 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　本文来自IT168

　　随着世界杯结束，大家对足球的热情告一段落，但从冰岛这个国家引起的人口话题，确实非常有趣。对于欧洲的一些小国，人口数量并不多，再联系上手机这个话题，你就会发现，不少手机一年出国量竟然要比某些国家的人口还要多。2017年国内手机的销量已经达到相当大的规模，而未来随着5G网络的到来，手机出货量将会有更大的提升，下面我们就看一下这些手机出货量的有趣数据。

▲2017年手机出货量▲2017年手机出货量

　　华为&荣耀2017年出货量1.53亿台

　　俄罗斯人口1.5亿

▲

　　华为&荣耀2017年出货量1.53亿台

　　纵观国内几大品牌2017年的销量，我们可以发现，已经有2个品牌破亿，而全球人口破亿的国家也只有13个，而华为和荣耀2017年的出货量是1.53亿台，华为也早前宣布2018年上半年的出货量也达到1亿。而俄罗斯的人口也是1.5亿，如果全个俄罗斯的人都用华为手机，那么就是人手一台了。

　　OPPO手机2017年出货量1.18亿台

　　墨西哥人口：1.2亿

▲OPPO手机2017年出货量1.18亿台▲OPPO手机2017年出货量1.18亿台

　　OPPO在2017年的出货量是1.18亿，去年OPPO凭借R9和R9S系列获得了非常大的销量增长，而墨西哥人口也达到了1.2亿得规模，基本上能满足墨西哥全国人民一人一台OPPO手机，当然还差200万，应该2018年的出货能达成这个目标。

　　vivo手机2017年出货量9510万台

　　埃及人口：9568万

▲vivo手机2017年出货量9510万台▲vivo手机2017年出货量9510万台

　　vivo在2017年的出货量达到了9510万台，vivo的出货量已经接近一个亿，估计2018年的出货量将会超过1个亿，而这个数字接近一个埃及的人口，2017年埃及总人口9568万人，如果一人一台vivo手机，还是勉强能平分的。

　　小米2017年出货量9170万台

　　越南人口：9200万

▲小米2017年出货量9170万台▲小米2017年出货量9170万台

　　小米2017年的出货量达到了9170万台，仅次于了vivo的销量，小米不仅在国内市场近年还开拓海外市场，小米的销量增长依然相当强劲，小米近年上市后，预计2018年的总出货量也会增长。小米2017年的出货量刚好能满足整个越南人手一台小米手机，让越南人人人都是“米粉”。

　　魅族2017年出货量2000万

　　罗马利亚：1970万

▲魅族2017年出货量2000万▲魅族2017年出货量2000万

　　魅族2017年的出货量李楠说是接近2000万台，在魅蓝系列的带动下魅族的出货量连续几年都保持在2000万台左右，而魅族近年推出的魅族15以及即将推出的魅族16，或许让魅族在中高端市场重回大众视线。魅族2017年的出货量能够满足罗马尼亚所有人一人一台魅族手机，让罗马尼亚人成为“煤油”。

　　一加手机2017年出货量：400万

　　巴拿马：400万

▲一加手机2017年出货量：400万▲一加手机2017年出货量：400万

　　一加手机去年凭借一加5和一加5T两款产品卖除了400万台的好成绩，一加手机专注于旗舰产品，在中高端市场能有400万的出货量也是相当难得，可以说手机市场的一匹黑马。而同样在本届世界杯的一匹黑马巴拿马人口也是400万人，也可以让这个国家人手一台一加手机，而且是旗舰的一加手机。

　　锤子2017年出货量340万

　　乌拉圭人口：340万

▲锤子2017年出货量340万▲锤子2017年出货量340万

　　锤子2017年的销量达到了340万，去年坚果PRO以及坚果PRO 2两款千元级别的产品带动了锤子的销量，但中高端的产品缺席，一定程度影响了锤子的出货量。锤子全年的出货量340万台，也刚刚能满足乌拉圭340万人人手一台坚果手机。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有