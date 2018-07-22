手机出货量趣味统计：每个品牌都等于一个国家人口

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随着世界杯结束，大家对足球的热情告一段落，但从冰岛这个国家引起的人口话题，确实非常有趣。对于欧洲的一些小国，人口数量并不多，再联系上手机这个话题，你就会发现，不少手机一年出国量竟然要比某些国家的人口还要多。2017年国内手机的销量已经达到相当大的规模，而未来随着5G网络的到来，手机出货量将会有更大的提升，下面我们就看一下这些手机出货量的有趣数据。

▲2017年手机出货量

华为&荣耀2017年出货量1.53亿台

俄罗斯人口1.5亿

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华为&荣耀2017年出货量1.53亿台

纵观国内几大品牌2017年的销量，我们可以发现，已经有2个品牌破亿，而全球人口破亿的国家也只有13个，而华为和荣耀2017年的出货量是1.53亿台，华为也早前宣布2018年上半年的出货量也达到1亿。而俄罗斯的人口也是1.5亿，如果全个俄罗斯的人都用华为手机，那么就是人手一台了。

OPPO手机2017年出货量1.18亿台

墨西哥人口：1.2亿

▲OPPO手机2017年出货量1.18亿台

OPPO在2017年的出货量是1.18亿，去年OPPO凭借R9和R9S系列获得了非常大的销量增长，而墨西哥人口也达到了1.2亿得规模，基本上能满足墨西哥全国人民一人一台OPPO手机，当然还差200万，应该2018年的出货能达成这个目标。

vivo手机2017年出货量9510万台

埃及人口：9568万

▲vivo手机2017年出货量9510万台

vivo在2017年的出货量达到了9510万台，vivo的出货量已经接近一个亿，估计2018年的出货量将会超过1个亿，而这个数字接近一个埃及的人口，2017年埃及总人口9568万人，如果一人一台vivo手机，还是勉强能平分的。

小米2017年出货量9170万台

越南人口：9200万

▲小米2017年出货量9170万台

小米2017年的出货量达到了9170万台，仅次于了vivo的销量，小米不仅在国内市场近年还开拓海外市场，小米的销量增长依然相当强劲，小米近年上市后，预计2018年的总出货量也会增长。小米2017年的出货量刚好能满足整个越南人手一台小米手机，让越南人人人都是“米粉”。

魅族2017年出货量2000万

罗马利亚：1970万

▲魅族2017年出货量2000万

魅族2017年的出货量李楠说是接近2000万台，在魅蓝系列的带动下魅族的出货量连续几年都保持在2000万台左右，而魅族近年推出的魅族15以及即将推出的魅族16，或许让魅族在中高端市场重回大众视线。魅族2017年的出货量能够满足罗马尼亚所有人一人一台魅族手机，让罗马尼亚人成为“煤油”。

一加手机2017年出货量：400万

巴拿马：400万

▲一加手机2017年出货量：400万

一加手机去年凭借一加5和一加5T两款产品卖除了400万台的好成绩，一加手机专注于旗舰产品，在中高端市场能有400万的出货量也是相当难得，可以说手机市场的一匹黑马。而同样在本届世界杯的一匹黑马巴拿马人口也是400万人，也可以让这个国家人手一台一加手机，而且是旗舰的一加手机。

锤子2017年出货量340万

乌拉圭人口：340万

▲锤子2017年出货量340万

锤子2017年的销量达到了340万，去年坚果PRO以及坚果PRO 2两款千元级别的产品带动了锤子的销量，但中高端的产品缺席，一定程度影响了锤子的出货量。锤子全年的出货量340万台，也刚刚能满足乌拉圭340万人人手一台坚果手机。