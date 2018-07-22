苹果印度面临大麻烦 拒绝防骚扰App上架将致手机退网

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据印度报道，在印度市场发展并不顺利的苹果，目前再次遭遇巨大挑战，若其在规定期限内拒绝印度官方研发的防骚扰软件上架，iPhone将被印度电信运营商强制退网。

苹果印度面临大麻烦！拒绝防骚扰App上架将导致iPhone被退网

苹果目前还未允许上架的这款防骚扰软件名为DND（Do Not Disturb），这一 App由印度电信管理局耗时多年研发，其开发这一软件是为了应对屡禁不止的骚扰电话和短信，用于追踪骚扰电话和短信。

但苹果认为，这一App能访问消费者的电话和短信，侵犯了用户的隐私，因此一直拒绝其在App Store上架。

印度电信管理局日前已要求印度电信运营商，所有在印度境内的智能手机都要安装最新版的DND应用，也即DND 2.0，对于在6个月之后未安装这一App的智能手机，印度电信管理局将要求电信运营商将这些手机从移动网络中移除，届时相应的智能手机就无法使用印度电信运营商的网络。

谷歌在2016年就已允许DND在谷歌Play Store上架供用户下架，因而目前只有苹果App Store还未允许其上架，若苹果在2019年1月19日之前仍拒绝其上架，届时印度消费者手中iPhone的正常使用就将受到影响。

印度通信管理局监管的对象是印度电信运营商，但若电信运营商按照要求将iPhone从网络总移除，受影响的还是苹果及其消费者，这也不利于苹果在印度这一潜力巨大的市场的未来发展。

虽然苹果明显不愿意接受印度DND应用上架的要求，但苹果在过去的一年里还是在想办法应对这一问题，去年10月，苹果同意与印度通信管理局合作开发DND应用，但可能还是不愿意分享用户的通话和信息日志。

众所周知，苹果在保护用户隐私方面的态度一直相当强硬，在2016年其就拒绝了美国联邦调查局要求协助解锁一部涉案iPhone 5c的请求，即便后来苹果CEO库克要参加国会是否解锁iPhone的听证会，他们也没有妥协。