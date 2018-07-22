新浪手机> 新机曝光 > 正文

499元大香蕉抱回家 诺基亚8110 4G开启国行预约

499元大香蕉抱回家 诺基亚8110 4G开启国行预约
2018年07月22日 00:46 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　本文来自爱活网

　　在今年MWC2018上，HMD复刻了诺基亚8110，它曾是诺基亚历史上最为经典的下滑盖手机，而时隔近二十年，4G技术以及更亮骚的配色赋予了它全新的生命力。诺基亚8110 4G已经在今年5月登陆越南以及新加坡等亚太市场，就在今天，这款手机正式开启了国行版的预约，只要499元，你就能把这根“大香蕉”带回家。

　　诺基亚8110 4G的硬件没什么好说的，毕竟在大屏幕和各类互联网需求当道的今天，一部配备2.4英寸QVGA显示屏、高通骁龙205处理器、512MB内存、4GB储存的功能机，已经很难满足普通人的使用需求。不过若以情怀来说，它却也的确无可替代，当电话响起，下滑盖接听的乐趣只此一家。

　　事实上，诺基亚8110 4G也有一些实用的功能配备，比如它支持联通移动双4G功能，能够直接当做移动热点供其他设备使用。根据官方数据，诺基亚8110 4G能够提供17天待机、11小时不间断通话，这意味着即便你将它遗忘在包包的角落，或许它也不会轻易没电。值得一提的是，诺基亚8110 4G还内置了现在已经很少见的FM收音机功能。

　　目前，用户已经可以在京东商城预约到诺基亚8110 4G，官方提供黑色和黄色两种不同的配色，7月31日起正式出货。这部价值499元的情怀机，会不会让你打开钱包尝鲜呢？

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有