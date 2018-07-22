499元大香蕉抱回家 诺基亚8110 4G开启国行预约

本文来自爱活网

在今年MWC2018上，HMD复刻了诺基亚8110，它曾是诺基亚历史上最为经典的下滑盖手机，而时隔近二十年，4G技术以及更亮骚的配色赋予了它全新的生命力。诺基亚8110 4G已经在今年5月登陆越南以及新加坡等亚太市场，就在今天，这款手机正式开启了国行版的预约，只要499元，你就能把这根“大香蕉”带回家。

诺基亚8110 4G的硬件没什么好说的，毕竟在大屏幕和各类互联网需求当道的今天，一部配备2.4英寸QVGA显示屏、高通骁龙205处理器、512MB内存、4GB储存的功能机，已经很难满足普通人的使用需求。不过若以情怀来说，它却也的确无可替代，当电话响起，下滑盖接听的乐趣只此一家。

事实上，诺基亚8110 4G也有一些实用的功能配备，比如它支持联通移动双4G功能，能够直接当做移动热点供其他设备使用。根据官方数据，诺基亚8110 4G能够提供17天待机、11小时不间断通话，这意味着即便你将它遗忘在包包的角落，或许它也不会轻易没电。值得一提的是，诺基亚8110 4G还内置了现在已经很少见的FM收音机功能。

目前，用户已经可以在京东商城预约到诺基亚8110 4G，官方提供黑色和黄色两种不同的配色，7月31日起正式出货。这部价值499元的情怀机，会不会让你打开钱包尝鲜呢？