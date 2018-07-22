对谷歌处以创纪录罚款后 欧盟又“盯上”高通

7月20日消息，欧盟反垄断监管机构加强了对全球领先的芯片制造商高通的指控。此前，高通被指控以低于成本的价格销售芯片组，以排挤竞争对手。

当地时间周四，欧盟司法部门表示，它已向高通发送了另一份指控清单。这类文件通常会坐实监管机构的初步结论，并针对企业对最初指控清单的提问做出解释。

欧盟委员会表示：“今天发布的反对意见补充声明，重点关注了欧盟委员会采用的价格成本测试中的某些要素，旨在评估高通以低于成本的价格出售UMTS基带芯片组的程度。”

自2015年以来，高通一直遭到欧盟的调查，当时，高通被指控在2009年到2011年期间以“掠夺性”定价，将英国手机软件公司Icera挤出市场。Icera随后被英伟达收购。

今年1月，高通在另一起案件中被罚款9.97亿欧元。此前，欧盟委员会表示，高通违反了欧盟规定，向苹果付费让其只使用高通的芯片，以排挤英特尔等竞争对手。

高通对监管机构继续调查的决定表示失望。该公司的总法律顾问唐·罗森博格（Don Rosenberg）在一份声明中表示：“虽然调查范围已经缩小，但我们对调查的继续感到失望，并将立即开始准备对此次补充声明的回应。我们认为，一旦委员会评估了我们的回应，他们会发现，高通的做法是有利于竞争的，完全符合欧洲的竞争规则。”

如果被判违反欧盟反垄断规则，高通将面临高达全球营业额10%的罚款。

此前一天，欧盟反垄断机构对谷歌处以创纪录的50亿美元罚款。