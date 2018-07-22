360 N7 Pro消息汇总 有一款千元新机

提到360手机相信在座的朋友不会陌生，近几年发布的新产品都是性价比超高的，尽管目前360N7 Pro官方并没有关于该机的预热，不过热心的网友们明显已经按捺不住了，今天我就为大家带来了360N7 Pro的曝光消息汇总。

早些时候有消息称360N7 Pro将会采用19：9的异形刘海屏设计，不过根据网友的最新爆料，360N7 Pro仍将会采用18：9的全面屏设计，但有着较窄的左右边框，虽说额头和下巴较宽，但是相比上代产品可能在屏占比方面有近一步提升的可能。

360N7 Pro通过3C认证

尽管3C认证曝光了这部新机，不过很遗憾的是并没有给出我们360N7 Pro相关的参数。

360N7 Pro跑分详情

如果跑分方面没错的话，这部360N7 Pro肯定会搭载骁龙710移动平台，并拥有6GB内存和预装Android 8.1.0系统，至于单核和多核的跑分成绩则与小米8SE等机型处于同一水准。

外观设计方面，根据多种数据爆料，极有可能延续之前的玻璃机身设计，不过无线充电是否配备我们还是要画上一个问号。

至于大家最为关心的售价方面，由于将会对标小米8SE，所以极大可能360N7 Pro将会比小米8SE便宜个100-200元，这预示着该机6+64GB存储组合的价格或为1799元