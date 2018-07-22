新浪手机> 新机曝光 > 正文

360 N7 Pro消息汇总 有一款千元新机

360 N7 Pro消息汇总 有一款千元新机
2018年07月22日 00:13 中关村在线
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　提到360手机相信在座的朋友不会陌生，近几年发布的新产品都是性价比超高的，尽管目前360N7 Pro官方并没有关于该机的预热，不过热心的网友们明显已经按捺不住了，今天我就为大家带来了360N7 Pro的曝光消息汇总。

360 手机N7 Pro（全网通）产品综述|图片(1)|参数|报价|点评(5)

　　早些时候有消息称360N7 Pro将会采用19：9的异形刘海屏设计，不过根据网友的最新爆料，360N7 Pro仍将会采用18：9的全面屏设计，但有着较窄的左右边框，虽说额头和下巴较宽，但是相比上代产品可能在屏占比方面有近一步提升的可能。

360N7 Pro通过3C认证360N7 Pro通过3C认证

　　尽管3C认证曝光了这部新机，不过很遗憾的是并没有给出我们360N7 Pro相关的参数。

360N7 Pro跑分详情360N7 Pro跑分详情

　　如果跑分方面没错的话，这部360N7 Pro肯定会搭载骁龙710移动平台，并拥有6GB内存和预装Android 8.1.0系统，至于单核和多核的跑分成绩则与小米8SE等机型处于同一水准。

　　外观设计方面，根据多种数据爆料，极有可能延续之前的玻璃机身设计，不过无线充电是否配备我们还是要画上一个问号。

　　至于大家最为关心的售价方面，由于将会对标小米8SE，所以极大可能360N7 Pro将会比小米8SE便宜个100-200元，这预示着该机6+64GB存储组合的价格或为1799元

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有