新浪手机> 新机曝光 > 正文

国产手机如何突破“红利真空期”？

国产手机如何突破“红利真空期”？
2018年07月21日 14:24 新浪数码
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　本文来自公众号科技杂谈  

　　今年2月，国际知名市场调研机构GfK在一份最新的报告里做出了一个悲观结论：

　　中国手机市场已经步入“红利真空期”。

　　就在那个月，中国手机市场降到了一个冰点。

　　在上市新机型达到75款，同比增长120.6%的情况下，全国手机出货量却出现了断崖式下跌，仅1812.2万部，同比下滑达38.7%。

　　事实上，从2017年3月开始，中国手机市场就已经开始下滑，然后连续14个月负增长。

　　所幸，最艰难的时刻已经过去。

　　今年3月开始，下滑幅度不断收窄；今年5月，中国手机市场出货量第一次回到正增长。

　　虽然形势在6月出现反复，接下来，下滑也可能会持续到年底，但行业内普遍认为，本轮下降周期已经触底，剧烈的下滑已经不会再次出现。（我在此前有过文章分析：《中国手机市场终于“见底”了！》）

　　市场已经进入一个L形走势的右半侧。

　　现在的问题在于，在5G网络商用的红利真正到来之前，整个市场是否还会继续疲软？手机中国联盟秘书长老杳分析认为，国内手机市场大格局已定。那么中国市场中的头部厂商们应该寻找怎样的拉动力，来走过这段黎明前的黑暗？

　　在这个问题上，OPPO最新的旗舰产品——Find X能给我们一些答案。

　　[ 1 ]

　　过去半个月，我先后在法国巴黎卢浮宫和北京751D·PARK，亲身见证了Find X的全球首发和国内首发。

　　它是一个堪称完美的产品，将所有影响美感的元素，都隐藏在机身之内，从而打造出当前市面上，全球唯一一款正反无开孔、没有刘海、没有按键、没有镜头的，外观与手感简约纯粹，却又将科技与艺术完美融合的“未来手机”。

　　当你把Find X拿在手中，一定会发自内心地感慨，这不但是前沿科技的新造物，更是精雕细琢的艺术品。全球著名调研分析机构Counterpoint Research的分析师闫占孟，对Find X持有高度的评价，“手感细腻，轻巧而独特。产品配置规划与特质可以形容为艺术优雅。”

　　但也正是这样的原因，OPPO Find X的产品定位和过往产品完全不同。

　　无论是最顶级的硬件配置，还是突破性的结构设计，还是系统、充电、拍照、AI等各方面的性能调教，它都做到了当下能做到的极致。

　　这决定了它的BOM成本更高。

　　所以我们看到，在海外，Find X普通版和兰博基尼版和售价，分别达到了999欧元和1699欧元；在国内，虽然OPPO给出了远低于海外的价格，但两个版本依然分别达到了4999元和9999元。

　　的确，这相对于Find X来说，这个价格算不上贵，但作为一款高端旗舰，它已经远超出国内市场平均价格。

　　要知道，过去几年，中国市场的手机均价已经持续提升，但直到现在，也依然只有2000元左右。

　　然而，它的销售数据，却让我们惊喜。

　　正式开售前，Find X仅在京东平台的预约量，就高达53万。

　　开售后，在京东商城，只用了47秒，Find X的下单量就超过万台，15分钟内销售额突破1亿元；在天猫和苏宁易购平台，Find X也在开售2小时内，登顶了全价位段安卓手机单品销售及销售额的双料冠军。

　　在线下店，过去只有苹果产品享受的粉丝凌晨排队情况，也在Find X身上上演。很多线下门店都是购买者排起长龙，甚至在开售几个小时后，就宣告Find X售罄。

　　目前最新的数据，是京东发布的7月第二周手机销量榜。

　　在这份榜单上，Find X成为京东当周的手机销量冠军。

　　值得特别说明的是：

　　（1）这份榜单统计的是7月10日至14日的销量，而Find X是7月13日10点才开始正式在京东发售的。这也就是说，它其实只用了一半的时间，销量就超过了其他所有产品。

　　（2）这份榜单不是那种区分了价格区间的“小榜单”，而是包括了京东平台上在售的全价位段的所有手机，在TOP 3产品中，第二名和第三名的价格分别只有1799和1399元。

　　（3）一直以来，OPPO是一家强于线下的厂商。在其所有购买渠道中，电商的占比是最低的。

　　只有了解以上三点，我们才能理解，Find X成为这份榜单TOP 1所代表的意义。

　　这意味着，作为打破手机行业同质化牢笼的产品，Find X已经成为一个新的“现象级产品”，仅凭这些数据已经让Find X在国内高端手机市场上受欢迎的程度，以及OPPO对于高端旗舰市场初步冲击的量化效果。

　　它的销量，将很有可能远远超越大众对于OPPO旗舰产品销量的预期。

　　[ 2 ]

　　是什么原因，让Find X获得了突破常规的成功？是意外惊喜的“偶然”，还是潜行稳走的“必然”？

　　如果我们回顾历史，会发现在OPPO的历史上，Find系列一直持续出现明星级产品，而定位高端旗舰的Find系列也一直拥有极高的粉丝好感度和忠诚度。

　　比如2011年，OPPO旗下的第一款智能手机X903——也就是后来Find系列的第一代产品OPPO X903，让OPPO在上有诺基亚、三星、苹果等国际大品牌，下有汹汹山寨机的重围中成功突围……

　　比如2012年，国产手机中第一个搭载1080P显示屏的“机皇”Find 5。销量火爆到经销商到OPPO工厂排队提货，直到上市1年后仍然热销……

　　如果说，一次成功是偶然，无数次的成功，就一定不是巧合。

　　从这些产品一直到Find X，在它们大受市场和行业追捧背后，OPPO到底做对了什么？

　　[ 3 ]

　　曾经，很多人都简单粗暴地用两句话来总结：“天上打广告，地上铺渠道”，认为OPPO的成功核心在于营销。

　　诚然，在OPPO的成功因素之中，渠道与广告是不可或缺的一环，但如今我们深入复盘，会发现如果仅有市场营销优势，OPPO绝不可能走到今时今日。

　　比如，在产品的研发和新技术的采用上，OPPO其实就比绝大多数手机厂商更加激进，一直走在最前沿。

　　像2012年的“世界最薄智能手机”Finder，6.65毫米的机身厚度，即便是放在今天，依然让人惊艳。

　　再如2014年的Find 7，在手机充电都还是5V/1A的时代，率先推出VOOC闪充技术，通过改变电路拓扑结构，以及全端式的五重防护技术，将最快充电速度提升了4倍以上。这一技术包揽囊括多项专利，并最终引领了整个行业行业的快充进化。

　　现在，Find X更进一步，全方位地融汇“曲面全景屏”、“双轨潜望式结构”、3D结构光以及充电功率高达50W的SuperVOOC超级闪充等技术工艺，最终打破“刘海屏”的限制，打造出行业最高屏占比93.8%的真·全面屏，彻底开创出未来旗舰手机的一种全新形态。

　　不得不说，其实这是非常艰险的一条路。

　　美团点评CEO王兴曾在饭否里记录下一段轶闻：“有个朋友说，他当年在Google工作时，看到Android OS发布非常兴奋，觉得是巨大的新机会，一度想离职去创业，做类似后来小米做的事。后来Google法律总顾问说了一句‘你打开一部手机，里面就是20万个专利’。他掂量了一下，去干别的方向的创业了……”

　　这个故事，充分说明了技术积累在手机业的重要性，也说明了这个行业的高风险：一部智能手机里，甚至会有超过500个零部件，只要任何一个部件的质量或供应出现问题，整部手机的生产和销售都有可能遭遇灭顶之灾。

　　所以，每一家手机厂商的每一个产品，其实都是在最新技术工艺，与成熟技术工艺之间的平衡，过于激进，则风险高，过于保守，则缺少竞争力。

　　而且这个平衡的取舍，还需要考虑成本、工艺良率、产能爬坡速度、渠道周转周期、库存、产品定价、产品生命周期等种种因素的变化和影响。

　　在实际的竞争中，这些因素还会因为环境形势变化，或是竞争对手的策略调整，而随时产生变动。

　　OPPO为何有底气一直坚持创新，而且始终能做好创新？

　　原因很简单，OPPO比其他人更早地开始研发和布局，更快地完成了核心技术积累。产品上的每一个“黑科技”，其实都是它提前数年开始准备的厚积薄发。

　　在OPPO内部，一直是“技术研究”和“产品开发”双线并举。

　　其中，技术研究主要基于对消费者的需求洞察，布局自身的研究方向，对可能在2年、3年甚至是5年后才能运用的前沿科技，展开沉浸式研究。甚至有媒体报道透露，OPPO在几乎所有手机可能涉及的技术创新方向，都展开了预研。

　　产品开发则围绕消费者的核心需求，依托相对成熟的技术进行产品实现，不断迭代、提升消费者的手机使用体验。

　　正是这样的双线并举，让OPPO一方面不断积聚提升技术实力，一方面也贴近市场的实际需求，取得了巨大的市场成功。

　　截至2018年6月7日 ，OPPO全球专利申请数量已经超过26000件，授权数量超过5000件；中国国内专利申请公开和授权数量，也已超过20000件。

　　就在日前，国家知识产权局公布了2018年上半年国内发明专利授权量的排行榜，众多科技企业榜上有名，其中OPPO凭借上半年1520件的专利排在了第三名。

　　在闪充、旋转摄像头、激光对焦技术、微电机多轴防抖技术及影像等多个领域，OPPO都已经建立起了行业壁垒级的核心专利池。

　　[ 4 ]

　　科技是做好产品的根本，但只有能被消费者感知的科技，才能转化为现实的市场价值。

　　在这方面，OPPO也有清晰的认知和策略。

　　作为一个面向年轻人的时尚品牌，OPPO不但追求“极致科技”，也一直以“至美”作为自己的品牌精髓，将对美的追求，蕴含在历代产品设计之中，以时尚个性的前沿设计，持续引领智能手机行业设计领域的流行风潮。

　　比如2012年，OPPO推出的Find 3，采用拉丝不锈钢材质、金属抛光边框等元素，这在当时属于国产手机的顶级制造工艺，时尚的外观设计受到了不少用户的追捧。

　　比如Find 5的“息屏美学”和超窄的3.25mm边框设计，Find 7通过微粒导光膜上3140个导光点做出的天际线呼吸灯，也都成为了经典案例，引来众多手机效仿。

　　而现在，Find X更是将OPPO极致简约的科技美学提升到了新的高度。

　　此前，OPPO助理副总裁、中国大陆市场营销负责人沈义人曾对媒体表示，在产品上，OPPO的态度是“美，凌驾于一切”。这种科技与设计美感的和谐统一，正是Find X受到无数好评的重要关键。

　　更重要的是，不论是营销、渠道，还是研发、设计，乃至供应链、品牌、客户服务等每一个业务环节，其实都只是OPPO系统性竞争优势的一节链条。

　　OPPO成功背后最重要的根源，在于它一直有一个战略定位，并在战略定位的指导下，将所有业务环节都统合在一起，形成协同合力。

　　这个战略定位，就是对于用户核心需求的洞察。

　　正如沈义人所说：“我们公司的使命很简单，就是为用户打造怦然心动的产品，从来不会以一年卖多少台手机、企业做到多大规模、赚多少钱来作为我们企业的经营目标，从OPPO成立到现在都没有这样的要求。”

　　所以我们看到，无论是主打高端旗舰的Find系列，瞄准年轻人市场的R系列，还是定位对手机品质有追求，又兼顾性价比人群的A系列；无论是在3G时代，还是4G时代，在每一个市场领域，每一个战略阶段，OPPO都紧跟行业趋势，做出了最贴合用户需求的产品，最终赢得了市场的慷慨回馈。

　　在外部红利拉动国产手机高速发展的“黄金十年”，OPPO从一家手机行业的新兵，一路成长为国产手机的领军者之一；而在2017年以来的“红利真空期”，清晰的战略和多年累积的综合优势，更让它突破了外部环境的桎梏，获得了“逆周期”的增长。

　　在环境没有红利的时候，用心做好产品，就是自己创造的红利。

　　这是OPPO给我们的启示。

　　IDC 数据显示，在2017年，OPPO以1.118亿部的出货量，和7.6%的市场份额，位居全球手机市场第四，同比提升了12%。

　　Counterpoint 2017年数据也显示，OPPO位列全球市场第四，亚洲市场第一。

　　而根据赛诺数据，在今年第一季度的中国市场，OPPO也实现了1852万智能手机销量，位列第一。

　　[ 5 ]

　　如果着眼于中国手机行业，Find X的成功，也有望树立起一个新的风向标。

　　经过1年多的持续下滑，中国手机市场“变盘”的力量已经在不断累积。

　　GfK的全国手机零售监测数据显示，过去三年来，中国手机市场的销量份额，越来越向TOP5厂商集中，市场结构已经从“倒三角”变成了“T”。

　　在这样的格局下，值得注意的几个数据是：

　　（1）据ZDC数据，在2018上半年，中国手机市场上参与竞争的厂商数量有108家，较2017年的105家小幅增加。

　　（2）据中国信通院数据，上半年新上市机型397款，同比减少了30%。

　　（3）据央视财报报道，苏宁易购通讯公司总裁顾伟称：今年1月到6月，3000元以上的国产手机产品，销售同比比长超过60%。

　　（4）据央视财报报道，糖果手机CEO陈劲称，三年前，中国安卓手机用户的更换机频率大约为14到16个月，而现在这一数字变成了24个月以上。

　　简单来说就是：厂商在增加，产品却在减少；用户换机时间变长了，但对价格的承受度也越变高了。

　　这意味着，无论是手机厂商还是用户，都已经“转型升级”。

　　GfK预计，在2018年，中国智能手机均价将突破2500元，消费者的关注重点，也将逐步由硬件、配置向品牌、体验方向转移。

　　这也正是售价4999元的Find X，能销售如此火爆的另一个重要原因。

　　这样的环境，将越来越鼓励厂商集中力量，做出精品。

　　这是挑战所在，也是机会所在。

　　现在的问题在于，在技术创新变慢，消费者的换机动力持续压抑的“红利真空期”，我们需要一个标志性的技术或产品，来重新扭转市场情绪，扭转用户的认知。

　　就像是低迷期的股市一样，一定需要出现一支龙头股票，以坚决的、强劲的领涨，率先突破阻力，才能引领所在板块，甚至是带动整个大盘重新走向牛市。

　　那么，Find X能成为带领手机行业，重新点燃用户激情的“市场灵魂”吗？

　　我们且拭目以待。

oppo国产手机
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有