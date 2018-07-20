夏普手机业务调整 掌门人罗忠生改为负责物联网业务

新浪手机讯 7月20日下午消息，就在这个OV华为频繁推出高端机的7月，去年宣布高调回归的夏普却做了许多大动作调整：比如旗下手机售价腰斩、官微内容清空、掌门人罗忠生也把微博简介改为了“资深通信人士数码博主”。

夏普手机中国区前掌门人罗忠生

应该说，罗忠生和去年8月8日回归中国区的夏普手机曾经一度是绑在一起的两个名词。在旗舰机S2发布当天夏普安排了数论行业媒体做小型群访、在发布会后罗忠生更是频频在微博上与网友互动。而今，这位曾经的掌舵人，如今已经把微博简介换成了“资深通信人士数码博主”。

还在探索，工业互联网方面吧

对此，罗忠生本人答复为：“目前在夏普探索工业物联网方面的工作”虽然微博上直接指出和夏普手机业务相关的微博是在4月份。但如今其微博设备后缀仍为夏普手机。

去年旗舰机定价

产品上的价格腰斩也是值得注意的一个方面，目前京东商城夏普手机自营官方旗舰店和苏宁等电商平台依旧有产品销售。不过相比较当初AQUOS S2的2499官方定价，如今的1099元可以说是价格崩盘。单纯用“发布周期的价格调整”作解释，并不足以服人。

目前，夏普手机的官方微博为清空的状态，据内部人爆料，这一举动发生在半个月前。而直到如今，仍旧没有一条新内容。甚至外界对这一情况，也并不关注。

官微清空多日无人问津

这种“无人问津”，其实才是事情的本质。以京东平台为例，这款手机在其官方旗舰店的累计评论为5.7万。作为一款发布近一年的手机产品，其热度尚不如国内第一梯队的某产品首周出货。

对夏普手机其实我们已经有了一些体会，只是没有机会去实现了

而谈到目前的夏普手机中国区的的动向，这位前掌门人表示“该团队在由其他同事负责，具体并不清楚”，同事还透露“对夏普手机其实我们已经有了一些体会，只是没有机会去实现了”。

回顾去年夏普手机在国内市场的回归，适逢“全面屏”概念开始走俏，坐拥异形全面屏的夏普及富士康对未来颇为乐观。罗忠生在接受采访时也曾表示“未来异形全面将会是高端设备的代表，而我们夏普也将专注高端设备”。只是几乎触顶的国内手机市场，没能给这个厂商留太多的可能。(王迪)