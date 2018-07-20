片场新搭档 细数iPad Pro在《邪不压正》中的应用

新浪手机 7月20日下午消息，姜文导演的电影《邪不压正》已经上映了一段时间，截至发稿时间，《邪不压正》的累计票房已经达到4.72亿元，位列排行榜第三名。但大家也许还不知道，iPad Pro也在这部电影的幕后拍摄中担任着重要的角色。废话不多说，跟着我们一同来细数iPad Pro究竟在那些部门中发挥作用吧。

一、场景设计师的得力帮手

iPad Pro在片场地应用

电影的场景设计是一个很重要的环节，但在传统的场景设计中，设计师们使用纸笔进行描绘，这样的话就没办法描绘动态的场景。而iPad Pro的加入就可以解决这个问题，设计师们可以用Shot Designer 这款App直观的设计演员、摄影、灯光、收音等场景，尤其是运动元素，也能方便地在各部门之间共享。

二、取景师的便携取景器

安装 Cadrage Director’s Viewfinder后，iPad Pro 瞬间变为取景器，取景师可以试用各款镜头去模拟光效和镜头效果，而对于身兼导演和主演的大忙人姜文来说，更有意义的是他可以随时随地看取景效果，甚至在化妆的时候，就能抱着 iPad 和摄影师讨论每个镜头。

三、可以用作无线监视器

iPad Pro在片场地应用

在电影的拍摄中，每个机位都要配备一台监视器，这样做就会使得整个片场到处都是线缆，并且每个监视器只能显示一个画面。在安装QTAKE Monitor这款App之后，iPad Pro就成了一个可以同时显示四个画面的无线监视器，方便携带。在零下30度的雪地现场，当剧组所有显示器都冻成黑白色之后，iPad Pro 就成了救场神器。

四、灯光师的精细调控台

片场的灯光控制是一个难题，测绘师需要根据不同的场景去调节不同的灯光。有时由于灯光太多而会发生无法统一光线参数的问题，并且传统的灯光调节不能做到很精细。 Luminaire 3这款 App安装在iPad Pro上之后，测绘师不仅可以解决上面的两个问题，同时还能避免灯光线缆的走线问题，可谓一举多得。

五、测绘师的趁手工具

iPad Pro在片场地应用

在《邪不压正》的后期制作中，摄影指导谢征宇就利用iPad Pro上的测绘App“Measure Map Pro”测量出了当年的前门天安门等地标的准确参数，快捷高效，满去了实地测量的麻烦，再结合历史档案图片，还原出了随时间而消逝的老北平的风貌。

姜文导演在用了iPad Pro之后说：“iPad Pro 就像一个可塑性极强的好演员，装上什么 app，就能担当什么角色。”iPad Pro在越来越多艺术创作中显露身影，这归功于苹果多年的技术积累，强大的硬件搭配专业的软件，便可在多种领域中取得应用。

iPad Pro在片场地应用

新浪点评：

通过iPad Pro在《邪不压正》这部影片中的应用，可以看出它在一些领域中确实能够代替之前的传统设备，从而提高工作的效率。同时，iOS系统的软件生态也在不断丰富iPad Pro的功能，强大的硬件搭配多元的软件，iPad Pro会越来越多地应用在专业领域当中。（晨光）