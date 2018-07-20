引爆今夏时尚 vivo X21魅夜紫图赏

紫色，从来不失时尚界的宠爱，在每个世纪之中紫色几乎都会流行一遍，它总能自成一派，站在时尚的最前沿。7月19日，vivo将携手五位时尚大咖 ，在上海时尚地标外滩三号召开vivo X21魅夜紫派对，再次演绎属于手机的潮流时尚，誓要引爆今夏。

走在时尚最前端的科技产物——vivo X21魅夜紫

vivo X21魅夜紫打破了科技产品冰冷的刻板印象，用神秘梦幻的紫色加入渐变的设计为手机染上一股独特的气质，赋予手机更多潮流的属性。勇敢、潮流、独特、年轻的精神，就是魅夜紫的时尚态度。

X21魅夜紫的设计灵感来源于星空在南美玻利维亚盐湖上的倒映，仿佛在无云之夜，星辰隐现，倒映在湖面上发出魅惑的蓝紫色。vivo将这种梦幻般的超脱现实的质感复刻在了手机上，将蓝紫渐变引入到玻璃背盖之上，使得其能够在不同角度下幻化出不同的质感，演绎属于手机的潮流时尚。

要实现这种梦幻般质感并不简单，X21魅夜紫通过极具挑战性的精密机械加工的方式才得以在玻璃上营造出一种极其通透且有深度感的视觉效果，使得整块玻璃犹如湖面般晶莹剔透，散发出蓝紫渐变的光幻感，成为今夏最夺目的存在。

科技让产品更美——全球的领先屏幕指纹技术

X21魅夜紫的迷人魅力，更来源于全球领先的屏幕指纹技术的加入。这项技术让X21魅夜紫能够保持全面屏设计的同时又能减少背部开孔，让手机拥有极强的一体化外观，使得X21魅夜紫背面那块散发出魅惑蓝紫色的玻璃得以完整保留，更能让用户能够用更快、更科幻地解锁手机。

时尚外观下埋藏着一股强大的能量

时尚外观下，vivo X21魅夜紫隐藏着巨大的能量。在拍照性能方面vivo X21魅夜紫前后均为2*1200万像素（2400万感光单元）尖端摄像头，在极速的全像素双核对焦的加持下，拍照清晰、快速。作为全球首款支持P3色域相机的安卓手机， X21魅夜紫更能让照片更加生动鲜艳，让每一张照片都能散发出迷人魅力。

不仅如此，X21魅夜紫更有AI人工智能加持，让其实现了AI智慧拍照。如在拍照过程中，X21魅夜紫基于AI 逆光拍照、AI美颜、AR萌拍等AI拍照功能，能让拍照更趣味更好看。

人工智能下一步——Jovi AI人工智能助理

在X21魅夜紫身上，人工智能并非单一地服务于拍照，它已经进化成为Jovi AI人工智能助理，在游戏模式、智慧场景、智慧识屏、驾驶模式等众多部分带来简单、高效、智能的新体验，让AI人工智能服务于生活的方方面面。在游戏中，它能智能调整CPU、内存等系统资源让游戏更畅快，更支持后台通话、免打扰和游戏键盘，让游戏更沉浸；在日常生活中，Jovi智慧桌面聚合更多内容场景让生活更简单便利。

目前，X21魅夜紫已在线上线下各大渠道全面开售，普通版售价2998元、屏幕指纹版售价3298元，均标配6GB+128GB内存组合，可到vivo官方商城、vivo天猫官方旗舰店、vivo京东官方旗舰店、vivo苏宁官方旗舰店等线上渠道，及vivo全国专卖店、苏宁线下各大门店、国美、迪信通、乐语和线下各大专柜购买。