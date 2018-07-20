软银和徕卡合作 9摄像头手机有望年底上市

新浪数码7月20日上午消息，Light公司获软银和徕卡1.21亿美元的D轮融资，用于开发具有多个摄像头的智能手机，据悉，该手机有望于年底上市。

Light L16和新款手机

Light成立于2013年，位于美国加州，这家公司在2015年推出了拥有16个1300万像素摄像头的卡片相机Light L16，官方宣称该卡片机可以媲美单反相机。在智能手机领域，LG在2016年发布G5手机，该机配备两颗后置摄像头，G5的发布拉开了智能手机的双摄像头热潮，目前大多数手机仍旧是2个后置摄像头。

据了解，Light计划于今年年底推出一款多摄像头的智能手机，该手机可能不会拥有16个摄像头那么多，但可能会搭载9个后置摄像头。这款智能手机可以通过多摄像头系统来创建出精准的3D模型，该公司表示，这款手机“将打破手机摄影的预期”。

Light 新款手机

该公司不仅有推出多摄像头手机的计划，Light还希望用自己的相机系统能够在以后取代自动驾驶汽车中所使用的激光雷达（LIDAR）技术。除此之外，该公司还希望把多摄像头技术扩展到机器人，航空，无人机，工业制造和其他领域。（晨光）

Light多摄技术用在汽车领域