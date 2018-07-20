刘作虎：一加手机X算不上一款成功的手机产品

新浪手机讯 7月20日上午消息，一加手机创始人兼CEO刘作虎在接受采访时谈论起早年推出的一加手机X，他认为这款手机算不上成功。

一加手机CEO刘作虎接受采访

刘作虎在回答粉丝的提问时，谈到了对早年推出的一加手机X的看法，他对这款手机产品最终的销售情况感到失望。在采访中，他被问到是否有一产品希望粉丝能有更好的反应，刘作虎回答道：

“一加手机X。我们的目标是打造一流的旗舰产品。虽然粉丝喜欢这款产品的设计，认为它确实很漂亮，但是大多数人依然更爱旗舰手机。这也证明我们只做旗舰的定位是正确的”。

也就是说，虽然一加手机X当时在社区收到许多用户的反馈，但是这款手机并没有像刘作虎想的那样叫座。反而是一加旗下的旗舰手机更容易被大家接受。究其原因，小尺寸屏幕可能是罪魁祸首，当然也可能是因为那时的一加并没有那么有名。

一加早年推出的一加手机X

刘作虎并没有直接说明这款手机的销量有多糟，只是从他的叙述中能够得到一些问题的答案——为什么没推出第二代一加手机X，为什么这款手机的后续更新显得乏力。

一加手机X是一加15年推出的一款千元手机，它搭载了当时高通的老一代旗舰处理器，主打超薄机身和续航，以此来尝试旗舰以外的手机市场。当时和一加手机X一同亮相的还有一款一加金耳耳机。

虽然一加手机X没有成功，但是该公司旗下的一加云耳蓝牙耳机表现却让人意外，一加团队中没人想到耳机配件竟然获得了不错的成绩。（苏航）