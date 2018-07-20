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夏普新机登陆欧洲市场 “美人尖”依在

夏普新机登陆欧洲市场 “美人尖”依在
2018年07月20日 07:21 手机中国
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　　在去年的IFA大会上，夏普曾表示将在今年的第二季度于欧洲正式推出智能手机，近日，据外媒报道，AQUOS C10和AQUOS B10两款新机已经登陆欧洲市场，一款是中端机型，另一款为入门机型。

　　夏普AQUOS C10定位中端，其采用了经典的美人尖造型，屏幕尺寸为5.5英寸，分辨率为1080×2040，屏幕纵横比为17：9。搭载高通骁龙630处理器，配备4GB内存+64GB存储，后置1200万+800万像素双摄像头，光圈为F/1.75，支持1080P视频录制，前置镜头为800万像素，光圈为F/2.0，电池容量为2700mAh，运行Android 8.0系统。

　　夏普AQUOS B10是一款入门级机型，采用了5.7英寸显示屏，屏幕分辨率为1440x720像素，后置双1300万像素摄像头，搭载了主频为1.5GHz的八核处理器，3GB+32GB运存组合，电池容量为3840mAh，运行Android 7.0系统。

　　价格方面，夏普AQUOS C10售价399欧元，约合人民币3110元；夏普AQUOS B10售价为299欧元，约合人民币2330元。

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