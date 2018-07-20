商汤SenseMoji首秀 让手机“变”好玩

本文来自手机之家

刚刚发布的华为nova 3手机是nova系列的最新续作，该机继承了nova系列的青春潮流主义，从外观设计到应用模块上，都紧密贴合当下最炫酷的玩法。

功能体验方面，华为nova 3加入了很多新功能，其中AR技术的应用引人关注，比如新加入的3D Qmoji功能，萌趣拍照秒变表情包。该项功能由全球领先的人工智能平台公司商汤科技SenseTime原创领先的AI算法——SenseMoji表情模拟予以支持。

在相机模式下，3D Qmoji通过人脸关键点点位来捕捉人物表情信息，通过3D拟合与表情分解，渲染出细致生动的卡通形象的表情变化，驱动卡通形象完成相应的表情动画，十分逗趣。这听来似乎和iPhone中的Animoji有点类似，但两者在使用上却有明显的区别，3D Qmoji相较Animoji有不少领先之处。

首先，3D Qmoji不仅支持人脸检测和表情模拟，同时也支持全屏跟随模式。基于AI算法对于人脸的精准跟随，叠加实时画面背景，提供更为丰富的应用场景，例如实时视频通话中的卡通人脸替换和表情驱动。对于用户来说，与现实同步的背景将更具交互性，大大增加了使用Moji产品互动的场景和乐趣。

其次，3D Qmoji支持“甩脸”功能。在3D Qmoji模式下，使用者只需要做出甩头动作，moji模型就会根据nova 3的人脸识别功能，自动落在被识别的另一张脸上。有了华为nova 3在手，好友之间能够互甩的就不止是“单身狗”了，这将极大地提升使用者的互娱体验。

最受年轻人欢迎的是，3D Qmoji本身还支持基于表情触发的moji皮肤变色功能，官方将它称之为变色龙功能。在该模型下，随着用户面部表情的不断变化，变色龙在模仿表情时也会实现相应的色彩变化，喜怒哀乐的表情更加形象、有趣。

同时，在商汤底层技术的支持下，3D Qmoji不论是录屏还是制作表情包，都可以将成果直接分享到QQ/微信等社交平台，满足了众多场景应用。无疑，3D Qmoji在交互功能方面，实现了对Animoji的完美补充，在可玩性和娱乐性方面都有不小的提升。

出色的功能离不开背后雄厚的技术团队支持，为了获得领先iPhone的Moji效果，华为选择与全球领先的人工智能平台公司商汤科技合作，基于商汤科技SenseMoji表情模拟算法，3D Qmoji才得以取得如此惊喜的表现。据悉，商汤科技的人脸追踪与2D人脸关键点定位技术在业内处于领先地位。它能够支持106或240个人脸关键点，在主流手机上拥有数毫秒/10ms处理速度，从而达到行业最高级别的超精准人脸定位，对极端表情也能够进行精准跟踪。

同时，商汤科技为了满足华为nova 3用户严苛的使用需求，对SenseMoji产品的表情拟合算法、模型素材等都进行了细致打磨，从模型格式定义、解析和加载等多个方面深度优化，充分保证了该产品在华为nova 3上的品质稳定。

用不断创新的前沿AI技术，让手机互娱变得更好玩，让更多的手机用户享受科技带来的乐趣与便利，这是商汤科技的美好心愿。此次与华为nova 3共同打造变脸又变色的3D Qmoji，正是商汤在AR+手机下的又一次创新突破。未来，商汤愿意用最前沿的原创AI技术赋能更多合作伙伴，让AI真正改变人类生活。