AMOLED屏幕比LCD更伤眼？魅族黄章给出自己的看法

本文来自爱搞机

7月19日消息，日前魅族创始人黄章手绘了两张魅族16系列的草图并晒在魅族社区，从图中我们看到了新机的屏幕中间有个圆形小圈圈，这预示着魅族16将搭载屏幕指纹，而今天泄露的魅族16发布会PPT也印证了这点。因为透光率的问题，目前光学屏幕指纹技术要配合OLED屏幕才能正常使用，结合PPT来看，魅族16系列配备的是三星的AMOLED显示屏。

目前不少手机厂商都在自家的旗舰产品上使用OLED屏幕，魅族16使用这种屏幕也算是顺应趋势，本来挺正常的一件事却在魅族社区里引起轩然大波。部分魅友就A屏伤眼的问题在社区争得不可开交，黄章也在其中发表了自己看法。

黄章称，“显示屏对眼睛的伤害主要在于LED发出的蓝光，包括LCD背光板所用的LED和OLED显示屏以及家里所用的LED照明灯都不可避免的发出伤害眼睛的蓝光。无论是LCD还是OLED屏幕的光源都是来自LED，蓝光是一样存在的，不过OLED屏幕的手机设置里面有一个护眼模式，就是用来减少蓝光的程度的，请大家开启来保护眼睛，虽然蓝光减少屏幕颜色会偏黄一点。”

有魅友表示，目前A屏最高的刷新频率只有240HZ，频率过低很伤眼。黄章对此回复称：“我不确定现在的刷新频率，比起蓝光的伤害，这可以忽略。”黄章还说出自己对PWM的看法。

黄章还谈到未来的行业趋势：中高端手机都会采用AMOLED或者Micro LED屏幕，而LCD屏幕的存在价值只是因为便宜，会用在中低端手机上，这不是部分消费者或者厂商能改变的。黄章的这个看法与苹果公司似乎不谋而合，多种迹象表明，新一代iPhone有三个版本，其中两款采用OLED屏幕，而“廉价版”才配备LCD显示屏。各位机友，你们对这个问题又是怎么看的呢？

网友根据草图制作的海报