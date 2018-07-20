传了好几年的三星折叠柔性屏手机有望在明年登场

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三星在这几年可折腾了不少柔性 OLED 屏幕的新闻，除了我们早已见过的几代曲面屏手机之外，传说中的折叠柔性屏手机倒是只听见雷声不见下雨，不过这一情况可能会在明年出现改变。

▲ Galaxy X 概念图。 图片来自：Technobezz

根据华尔街日报消息，三星的折叠柔性屏手机有望在 2019 年初推出。这款折叠手机代号‘Winner’，可能会被命名为‘ Galaxy X’，具备一块 7 英寸大小的柔性屏幕，最大的特点是可以‘像钱包一样’折叠起来。此外会带有一个侧边显示条功能，以及背部摄像头设计。

▲ 图片来自：Libertad Digital

与索尼、京瓷和中兴那些双屏折叠手机不同，这是一款真正屏幕可以折叠的手机。 2016 年时三星曾经申请过一个类似专利，专利显示示例设备可以从屏幕中间折叠起来。此外在 2013 年三星也曾发布过一个概念广告，展示了‘Youm’柔性屏幕设备模型。尽管如此，当实际产品面世时或许会和展示过的形态有着较大区别。

▲ Galaxy Note Edge。 图片来自：YouTube

据报道，三星希望这款手机定位在游戏玩家群体，并有希望在 2019 下半年正式登场，目标是提供和 Galaxy S 与 Galaxy Note 一致的旗舰级体验，并作为第三款旗舰设备形成补充，区别于 Galaxy Note Edge 这样秀技术的实验性设备。

不过价格方面似乎会成为该手机最大的桎梏，柔性折叠屏幕和高端配置将会造成制造成本大幅提高，最终售价可能会轻松超过 1500 美元。如果你觉得 Galaxy Note 8 和 iPhone X 已经是非常昂贵的设备，那么比起这款手机来说可能还算是便宜货。

▲ Bixby 智能音箱概念图。 图片来自：Vamers

当然三星还有一些更‘实惠’的产品预备推出，比如 Bixby 智能音箱，据知情者爆料，三星 Bixby 音箱最快将会在下个月推出，售价方面将会在 300 美元左右。有可能会在 Galaxy Note 9 发布会上同步推出。

据称 Bixby 智能音箱外观长得像是‘腿上面顶着一个碗’，能够全方位收录人声命令并发送定向音频，三星可能将会把它作为高端音乐播放设备，与苹果的 HomePod 和 Google Home Max 展开正面竞争。不过对于三星来说这并不容易，因为 Bixby 在智能助手领域中仍然在苦苦挣扎。

Bixby 智能音箱将会搭载 Bixby 2.0 版本，不仅大幅调高了响应速度，还加入了自然语言处理能力，同时强化了嘈杂环境中对于人声的识别能力。