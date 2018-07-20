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今天，你的朋友圈也被灵魂画师们刷屏了吗？

今天，你的朋友圈也被灵魂画师们刷屏了吗？
2018年07月20日 07:09 新浪科技综合
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　　本文来自爱活网

　　谁都知道人工智能对于现代科技发展的重要性：一个能够学习并理解人类行为的AI，当它变得足够聪明，那么在日常生活中，它所实现的就不仅仅是“工具”那么简单，比如谷歌助手、Siri或是Cortana等，在自然语言交互的加持下，它们都更像是我们的“得力助手”。

　　但对于普通人而言，似乎很难抽象地理解AI，他们更多的将AI认定为厂商为了产品而构建的全新谎言。因此，一批批厂商正在为了扭转外界对于AI的误解而努力着。就在昨天，谷歌发布了首个微信小程序应用——猜画小歌，基于Google AI算法，这款小程序一经上架就在朋友圈实现了刷屏，网友们纷纷在朋友圈更新着自己的灵魂画作，并比拼着相互的成绩，不少人都纷纷发出感叹：“AI实在是太聪明”了。

　　简单来说，“猜画小歌”是一款素描识图游戏，游戏的操作非常简单。进入小程序后，用户可以与AI组队比拼，用户要在18秒内根据提示的关键词完成画作，而AI本身则需要在倒计时结束之前猜出网友描绘的关键词。用户的绘画被猜出的数量越多，连胜纪录也就会越多，画手的级别也将随之增高，在完成一局游戏后，用户可以将所有的画作合并成一张长图直接分享，并邀请朋友一起挑战最长的的连胜纪录。

　　根据官方排行榜，目前排名第一的网友Wallace桓已经在18分47秒内完成了264张画作，而朋友圈的比拼也在逐步升级，各类灵魂画手们乐此不疲的展示着自己的画作。

　　根据谷歌官方公布的信息来看，“猜画小歌”推出的目的，是为了让普通用户体验到人工智能技术驱动下的人机交互体验，这款应用由Google AI神经网络驱动，共囊括了超过5000万个手绘素描数据库，而随着用户本身绘画数量的增强，“猜画小歌”的识别也将越来越准确，即便用户只是简单素描的线条，应用也能准确加以识别。

　　事实上，这已经不是Google AI在中国市场的第一次尝试，早在2017年12月13日，谷歌就在国内开设了第一家人工智能实验室，并选择与BAT加以合作。随后在今年1月17日，谷歌也在深圳设立办公室，着手“中国战略”的研究。

　　无疑，“猜画小歌”将会Google AI在中国落地开花的开始，在随后，这家美国巨头铁定会带来更多令人惊喜的产品。

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