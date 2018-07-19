最后一位Siri联合创始人汤姆·格鲁伯已离开苹果

Siri联合创始人之一汤姆·格鲁伯

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新浪手机讯 7月19日下午消息，据外媒报道，苹果语音助手Siri联合创始人、人工智能专家汤姆·格鲁伯（Tom Gruber）宣布从苹果公司退休，他是三位Siri联合创始人中最后一个离开苹果的人。

格鲁伯退休后会把主要精力放在个人摄影和海洋保护方面。除了Gruber退休之外，苹果公司的搜索主管维普尔·韦德·普拉卡什（Vipul Ved Prakash）也离开了公司。

格鲁伯是最后一位留在苹果的Siri联合创始人。他是一名计算机科学家，曾与戴格·吉特劳斯（Dag Kittlaus）和亚当·切耶尔（Adam Cheyer）联合创建了Siri公司。而后，Siri被苹果公司收购，后者将Siri语音助手整合到了苹果设备中。

几年前，Siri的另外两位联合创始人戴格·吉特劳斯和亚当·切耶尔离开了苹果公司，并对苹果公司领导下的Siri有所批评。

与此同时，苹果在收购了搜索引擎分析公司Topsy后，普拉卡什于2013年加入苹果公司，担任首席执行官。正如我们当时报道的那样，这笔交易的价值高达2.24亿美元。然而，两年后苹果关闭了Topsy。

随着苹果公司Siri团队的洗牌，格鲁伯和普拉卡什的离去。这家公司于上周宣布将Siri和机器学习团队分组，前Google AI主管约翰·詹南德雷亚（John Giannandrea）担任人工智能/机器学习主管，直接向首席执行官蒂姆·库克报告。（苏航）