主打高颜值长续航 小豹AI翻译棒发布

新浪数码讯 7月19日下午消息，猎豹移动联合旗下人工智能公司猎户星空联合推出小豹AI翻译棒，售价299元，即刻可在京东商城购买。

小豹AI翻译棒发布会现场

外观方面，小豹AI翻译棒正面采用黑色镜面材质，边缘做了弧度处理，在光照条件下会发生反光现象。表面做了耐磨处理，中框部分采用铝合金材质，将正面的黑色镜面包裹起来，露出了银白色的边，官方称之为“双色面壳”。机身重量为45g。在正面上部有一颗圆形按键，按键由指示灯包裹，充电时会有呼吸灯光效。机身背面采用磨砂材质的硬质塑料，边缘做了大弧度处理，握在手里的手感比较出色，顶部有扬声器开孔，下边为充电接口，侧面是双麦克风。

小豹AI翻译棒功能

硬件配置方面，小豹AI翻译棒使用NXP Smart Audio移动音频解决方案，能让内置的微型扬声器的输出功率提高5倍以上。机身背面的左侧有两个降噪麦克风，内部搭载了Cirrus-Logic收音降噪芯片。经过试用，在嘈杂的室外环境下使用，收音和外放质量不错，但时，当把声音调至最大，外放时就会有少许的破音现象。小豹AI翻译棒另一个硬件上的创新就是在机身正面面板的左侧靠上的地方，支持上下滑动来调整音量，这就减少了机械结构的加入，使得机身的一体化程度更高，这点可以给予好评，但操作灵敏度不是很高。小豹AI翻译棒的充电器为磁吸式充电器，充电速度一般，但续航还算不错。官方称能待机99天，在试用过程中，不经常唤醒的情况下，五天掉电16%，所以短途出差旅游使用，还是不错的。

小豹AI翻译棒发布会现场

功能方面，小豹AI翻译棒支持英日韩三国语言的翻译。通过蓝牙连接手机，搭配官方APP，可以实现英语对汉语、日语对汉语和韩语对汉语的实时翻译。和市面上的大多数翻译机不同的是，小豹AI翻译棒只有一个按键，使用过程中，无论是外国语言还是汉语的输入，只需要按这一个按键就能实现自动识别，操作比较方便。

小豹AI翻译棒有多种颜色可选

系统方面，小豹AI翻译棒搭载由猎豹移动旗下的猎户星空和微软亚洲研究院联合打造的AI智能系统。在如今AI技术盛行的环境下，小豹翻译棒加入AI级别的智能学习系统，这点值得肯定，但效果如何，这还需要日后仔细观察才能得到结论。官方宣称AI技术的加入，可以“让用户在使用过程中不断训练小豹AI翻译棒，让翻译越用越准”，这点就需要用户自行自日常使用中去探索发现了。

新浪点评：

在接触了众多翻译类硬件之后，小豹AI翻译棒的外观确实让人眼前一亮，尤其时正面钢琴烤漆般的黑色和边缘银白色的铝合金材质搭配起来，颜值很高。虽然正面有防污涂层，但和手机屏幕一样容易沾染指纹。总体来说，俊俏的外观能给整机增添不少灵气。但刨除外观方面的加分，小豹AI翻译棒的不足也比较明显。首先就是目前阶段可实现翻译的语音不是很多，只有英日韩三种语言，对比其他产品，这就有点捉襟见肘了。

高颜值，高续航，使用便捷是小豹AI翻译棒的优点，如果你旅游或出差的目的地的通用语言为日语、韩语或英语，那么这款翻译棒确实是一个不错的选择。对于这一款高颜值的翻译棒，你是怎么看的呢？（晨光）