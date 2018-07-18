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苹果2018 IPPA摄影大赛成中国年 我们和获奖者学几招

2018年07月18日21:54  新浪手机   收藏本文     

　　今年是手机拍照在中国大爆发的一年，随之而来不少厂商都办起了自己的摄影大赛。但论及影响力和举办历史，那么我们自然绕不开iPhone Photography Awards（IPPA）。

　　顾名思义，IPPA是由民间自发举办的，限定参赛者使用IOS设备（包括iPhone，iPod Touch，iPad）来拍摄，并且后期只能用App进行修图的（禁止电脑端操作修图）摄影比赛。因其评选严苛、举办筛选在国际间产生，素有手机摄影奖项里的奥斯卡之称。

　　而在美国时间7月19日（刚刚）揭晓的今年IPPA获奖作品中，在18类大项，58个奖项中；中国获奖的摄影师达到了12位。如果算上在华居住的，这个比例还会更高。基于这个“IPPA中国年”，我们有了以下这篇采访。

官网颁奖截图 中国获奖者之一赵华鹏官网颁奖截图 中国获奖者之一赵华鹏

　　为了丰富今年这趟成都之旅的设备库、也为了凑一波6.18打折的热闹；隔壁组王姓少年赶着出行前一周下单了颗打折的定焦头，35毫米焦段、F2.0光圈，套在半幅机身上，出图干净，通透。不过在那趟狂吃、狂走、喝茶听曲之旅回来以后，小王说“相机就刚落地那天用了两次，这之后就没动过；最早还说拿GO Pro整个Vlog，最后干脆全是手机出片。”

　　这是如今不少人的真实写照，卡片、微单、无人机、运动相机，作为玩具虽然一直存在于购物清单里，但最后只有手机是绝对主力。无论机身内存多少，没过多久相册就会堆满。

　　刚巧，今天2018 IPPA摄影大奖赛公布获奖结果，借这个机会，我们采访了本届大赛年度最佳摄影二等奖获奖者赵华鹏、风景摄影组三等奖获奖者冯乃安以及动物摄影组三等奖Erica Wu，简单聊聊：手机、摄影、艺术、苹果，这几个关键词在过去几年间产生的化学反应。

　　一、便携打败一切：

　　根据全球知名图片站Flickr统计，在2017年上传到Flickr的图片中，有50%由手机拍摄（2016年是48%）、数码单反占33%、一体机占12%、数码无反占4%。

　　之所以手机能抢占摄影器材份额，便捷是最显而易见的优势。

风景摄影组三等奖获奖者冯乃安获奖作品风景摄影组三等奖获奖者冯乃安获奖作品

　　此次风景摄影组三等奖获奖者冯乃安获奖作品，用手机拍的火山口，就是出于便携原因。在当天他只带了微单和手机，看到死火山口竟然难得的结了冰，顺手把场景搬到手机里。

　　用他的说法：某种意义上说，手机让“摄影”这件事彻底融入了生活，让我们随时随地都可以抓拍。另外手机外形的小巧和镜头的隐蔽性，也让我们在拍照的同时，不会打扰到被拍摄的对象，以及周围的人。

　　这些特新让手机摄影更接近拍摄的本质——没有痕迹的记录。

年度最佳摄影二等奖获奖者赵华鹏获奖作品年度最佳摄影二等奖获奖者赵华鹏获奖作品

　　赵华鹏对此有着同样的看法，作为一名从事摄影相关的工作者，他曾经在一年中几乎只使用手机拍照。家离沿海不远，平时常常出没海边去拍人像的他对便携的要求更高。

　　二、手机对摄影外延的拓展

　　手机和摄影其实远不止替代关系那么简单。因为手机，有更多的人喜欢上了拍照；在无数次拍照、分享的过程中，有些人爱上了摄影。今天谈到IPPA大赛，其实就是这类概念的延伸。

　　自从有iPhone那年（2017）开始，民间就举办了iPhone手机（IPPA）摄影大奖赛； 到今年（2018），已经是第十一届。换个说法，自打苹果造手机那天开始，有人就把iPhone和摄影捆在了一起。

　　而来自台湾的Erica Wu，可能就是这一转变的见证者。

动物摄影组三等奖Erica Wu获奖作品动物摄影组三等奖Erica Wu获奖作品

　　这是Erica第三次参加IPPA，拿奖的第二次。虽然本职工作是设计相关，但她在IPPA以前并没有任何器材摄影大赛的参赛经历，走上“摄影”这条路完全是因为手机。

　　“最早只是喜欢旅行，并且在社交平台分享自己拍的照片；然后就不断有朋友说‘你拍的很不错啊’，抱着‘验证自己拍照究竟好不好’的心态，Erica才参加了评选”。这条摄影之路普通的如同你我的旅行游记一般，摄影，在她看来更多是记录“喜欢”的过程。

　　“我平时比较喜欢喜欢小动物，去旅行的时候会去一些狐狸岛或者兔子岛。”在采访Erica的时候，小动物和出游都是高频词，这次获奖的作品，也是旅行当中偶得：冬日里难得的暖阳，探出头寻暖意的狐狸。对于手机摄影原住民来说：记录、分享、摄影这三条线的界限其实并不难么明显。

　　三、手机摄影的“纠结”

　　不过各种技术突破的出现才是手机摄影变主流的前提，我们随便找几个词：蔡司、索尼G、徕卡、光学防抖、人像模式、双摄。一次次硬件升级，让手机拍照能使用范围更广，拍出好照片越来越容。不过这块地也有了纠结的地方：手机摄影究竟要不要走纯粹的“傻瓜化”路线。

　　AI智能拍摄大概是目前手机拍摄领域最傻瓜化的代表，它不光是利用算法知道你要拍什么、并调整拍摄参数；同时还会运用大数据在出片之前进行对比度、色温等方面的调整。你只需要按下快门，就能有一张色彩更鲜亮明快、发在社交圈很吸引眼球的照片。

　　在这个问题上，风景摄影组三等奖获奖者冯乃安认为“我现在周围也有用其他品牌手机的人，他们手机拍摄的照片，色彩往往有些过于艳丽。我觉得iPhone最大的特点，就是它拍的照片色彩非常自然，很贴近真实的状态，如果可以善用修图App的话，获得的结果通常都是非常令人满意的。”

　　不过，这并不是其观点的全部。三位获奖者同时还表达了另一层看法：“随手排除好照片，是所有人的需求，所以AI智能处理当然也很酷啊”。好在这两个功能其实并不矛盾，保留原片或者一键修图，虽然背后的技术说来复杂，但对手机用户来说只是按一次按钮的事。你看，这也是手机摄影另一层好处。

　　写在最后：

　　印象派的兴起源于摄影技术的全面普及；随后抽象派、未来主义等一堆画派关于“什么才是艺术”的反思，也离不开相机带来的震动。应该说摄影一直是狭义定义中“艺术”的一部分。

　　手机摄影在这件事上似乎扮演了“推动者”的角色，人人都能记录生活、随手能拍出“大片”；更何况如今短视频、GIF、抖音、秒拍当道，用手机记录和分享的方式多样、带来的乐趣更大，加工的成本也更低。

　　如果说相机首次用技术影响了艺术的定义，那手机摄影似乎大有再来一次的机会。滤镜、AI、让记录生活和加工创作分享更容易，硬件本身也更便携以及多功能。全民参与“艺术”创作的时代，或许已经来了。(王迪)

　　附录2018年部分参与细则节选（本届已结束）：

　　一、范围：所有参赛作品只能用iPhone或者iPad拍摄，不能使用Photoshop等电脑修图软件进行后期修改，但是允许使用iPhone及iPad APP。参赛作品之前没有在任何地方发表过。

　　二、主题：（同一幅作品只能参加一组。投稿者应保证其为所选送作品的实际作者，参评者还应保证其所投送的作品不侵犯第三人的包括著作权、肖像权、名誉权、隐私权等在内的合法权益。凡因稿件或投稿行为所产生的责任均由投稿者自行承担。）

　　三、作品要求：请使用拍摄出来的原始尺寸参赛，横边或者竖边不能小于1000像素。

　　四、奖项：

　　全场最高奖项：年度iPhone摄影师总冠军以及一等奖、二等奖、三等奖。

　　18枚金条：分别奖予在18个组别当中参赛作品最优秀的参赛者。金条来自于世界上最知名的私人黄金铸造厂。

　　18枚钯金块：每个组别分别评出二、三等奖，获奖者将获得钯金块。

　　所有一等奖、二等奖、三等奖获得者将获得IPPAWARDS证书。

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文章关键词： 苹果摄影2018 IPPA获奖中国

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