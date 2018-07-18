苹果2018 IPPA摄影大赛成中国年 我们和获奖者学几招

今年是手机拍照在中国大爆发的一年，随之而来不少厂商都办起了自己的摄影大赛。但论及影响力和举办历史，那么我们自然绕不开iPhone Photography Awards（IPPA）。

顾名思义，IPPA是由民间自发举办的，限定参赛者使用IOS设备（包括iPhone，iPod Touch，iPad）来拍摄，并且后期只能用App进行修图的（禁止电脑端操作修图）摄影比赛。因其评选严苛、举办筛选在国际间产生，素有手机摄影奖项里的奥斯卡之称。

而在美国时间7月19日（刚刚）揭晓的今年IPPA获奖作品中，在18类大项，58个奖项中；中国获奖的摄影师达到了12位。如果算上在华居住的，这个比例还会更高。基于这个“IPPA中国年”，我们有了以下这篇采访。

官网颁奖截图 中国获奖者之一赵华鹏

为了丰富今年这趟成都之旅的设备库、也为了凑一波6.18打折的热闹；隔壁组王姓少年赶着出行前一周下单了颗打折的定焦头，35毫米焦段、F2.0光圈，套在半幅机身上，出图干净，通透。不过在那趟狂吃、狂走、喝茶听曲之旅回来以后，小王说“相机就刚落地那天用了两次，这之后就没动过；最早还说拿GO Pro整个Vlog，最后干脆全是手机出片。”

这是如今不少人的真实写照，卡片、微单、无人机、运动相机，作为玩具虽然一直存在于购物清单里，但最后只有手机是绝对主力。无论机身内存多少，没过多久相册就会堆满。

刚巧，今天2018 IPPA摄影大奖赛公布获奖结果，借这个机会，我们采访了本届大赛年度最佳摄影二等奖获奖者赵华鹏、风景摄影组三等奖获奖者冯乃安以及动物摄影组三等奖Erica Wu，简单聊聊：手机、摄影、艺术、苹果，这几个关键词在过去几年间产生的化学反应。

一、便携打败一切：

根据全球知名图片站Flickr统计，在2017年上传到Flickr的图片中，有50%由手机拍摄（2016年是48%）、数码单反占33%、一体机占12%、数码无反占4%。

之所以手机能抢占摄影器材份额，便捷是最显而易见的优势。

风景摄影组三等奖获奖者冯乃安获奖作品

此次风景摄影组三等奖获奖者冯乃安获奖作品，用手机拍的火山口，就是出于便携原因。在当天他只带了微单和手机，看到死火山口竟然难得的结了冰，顺手把场景搬到手机里。

用他的说法：某种意义上说，手机让“摄影”这件事彻底融入了生活，让我们随时随地都可以抓拍。另外手机外形的小巧和镜头的隐蔽性，也让我们在拍照的同时，不会打扰到被拍摄的对象，以及周围的人。

这些特新让手机摄影更接近拍摄的本质——没有痕迹的记录。

年度最佳摄影二等奖获奖者赵华鹏获奖作品

赵华鹏对此有着同样的看法，作为一名从事摄影相关的工作者，他曾经在一年中几乎只使用手机拍照。家离沿海不远，平时常常出没海边去拍人像的他对便携的要求更高。

二、手机对摄影外延的拓展

手机和摄影其实远不止替代关系那么简单。因为手机，有更多的人喜欢上了拍照；在无数次拍照、分享的过程中，有些人爱上了摄影。今天谈到IPPA大赛，其实就是这类概念的延伸。

自从有iPhone那年（2017）开始，民间就举办了iPhone手机（IPPA）摄影大奖赛； 到今年（2018），已经是第十一届。换个说法，自打苹果造手机那天开始，有人就把iPhone和摄影捆在了一起。

而来自台湾的Erica Wu，可能就是这一转变的见证者。

动物摄影组三等奖Erica Wu获奖作品

这是Erica第三次参加IPPA，拿奖的第二次。虽然本职工作是设计相关，但她在IPPA以前并没有任何器材摄影大赛的参赛经历，走上“摄影”这条路完全是因为手机。

“最早只是喜欢旅行，并且在社交平台分享自己拍的照片；然后就不断有朋友说‘你拍的很不错啊’，抱着‘验证自己拍照究竟好不好’的心态，Erica才参加了评选”。这条摄影之路普通的如同你我的旅行游记一般，摄影，在她看来更多是记录“喜欢”的过程。

“我平时比较喜欢喜欢小动物，去旅行的时候会去一些狐狸岛或者兔子岛。”在采访Erica的时候，小动物和出游都是高频词，这次获奖的作品，也是旅行当中偶得：冬日里难得的暖阳，探出头寻暖意的狐狸。对于手机摄影原住民来说：记录、分享、摄影这三条线的界限其实并不难么明显。

三、手机摄影的“纠结”

不过各种技术突破的出现才是手机摄影变主流的前提，我们随便找几个词：蔡司、索尼G、徕卡、光学防抖、人像模式、双摄。一次次硬件升级，让手机拍照能使用范围更广，拍出好照片越来越容。不过这块地也有了纠结的地方：手机摄影究竟要不要走纯粹的“傻瓜化”路线。

AI智能拍摄大概是目前手机拍摄领域最傻瓜化的代表，它不光是利用算法知道你要拍什么、并调整拍摄参数；同时还会运用大数据在出片之前进行对比度、色温等方面的调整。你只需要按下快门，就能有一张色彩更鲜亮明快、发在社交圈很吸引眼球的照片。

在这个问题上，风景摄影组三等奖获奖者冯乃安认为“我现在周围也有用其他品牌手机的人，他们手机拍摄的照片，色彩往往有些过于艳丽。我觉得iPhone最大的特点，就是它拍的照片色彩非常自然，很贴近真实的状态，如果可以善用修图App的话，获得的结果通常都是非常令人满意的。”

不过，这并不是其观点的全部。三位获奖者同时还表达了另一层看法：“随手排除好照片，是所有人的需求，所以AI智能处理当然也很酷啊”。好在这两个功能其实并不矛盾，保留原片或者一键修图，虽然背后的技术说来复杂，但对手机用户来说只是按一次按钮的事。你看，这也是手机摄影另一层好处。

写在最后：

印象派的兴起源于摄影技术的全面普及；随后抽象派、未来主义等一堆画派关于“什么才是艺术”的反思，也离不开相机带来的震动。应该说摄影一直是狭义定义中“艺术”的一部分。

手机摄影在这件事上似乎扮演了“推动者”的角色，人人都能记录生活、随手能拍出“大片”；更何况如今短视频、GIF、抖音、秒拍当道，用手机记录和分享的方式多样、带来的乐趣更大，加工的成本也更低。

如果说相机首次用技术影响了艺术的定义，那手机摄影似乎大有再来一次的机会。滤镜、AI、让记录生活和加工创作分享更容易，硬件本身也更便携以及多功能。全民参与“艺术”创作的时代，或许已经来了。(王迪)

附录2018年部分参与细则节选（本届已结束）：

一、范围：所有参赛作品只能用iPhone或者iPad拍摄，不能使用Photoshop等电脑修图软件进行后期修改，但是允许使用iPhone及iPad APP。参赛作品之前没有在任何地方发表过。

二、主题：（同一幅作品只能参加一组。投稿者应保证其为所选送作品的实际作者，参评者还应保证其所投送的作品不侵犯第三人的包括著作权、肖像权、名誉权、隐私权等在内的合法权益。凡因稿件或投稿行为所产生的责任均由投稿者自行承担。）

三、作品要求：请使用拍摄出来的原始尺寸参赛，横边或者竖边不能小于1000像素。

四、奖项：

全场最高奖项：年度iPhone摄影师总冠军以及一等奖、二等奖、三等奖。

18枚金条：分别奖予在18个组别当中参赛作品最优秀的参赛者。金条来自于世界上最知名的私人黄金铸造厂。

18枚钯金块：每个组别分别评出二、三等奖，获奖者将获得钯金块。

所有一等奖、二等奖、三等奖获得者将获得IPPAWARDS证书。