华为nova 3系列手机发布 但易祥千玺似乎是最大热点

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华为nova 3发布会盛典

新浪手机讯 7月18日晚间消息，今晚华为消费者业务BG CEO余承东，华为消费者业务手机产品线总裁何刚，及HUAWEI nova全球代言人易烊千玺，共同参与了nova 3系列新品的发布。作为近两年到场嘉宾分量“最重”的一场nova发布会，现场发生了什么我们看回顾。

华为nova 3现场

会议开场，何刚上台做了关于数据上的一些分享。诞生于2016年的nova目前已经拥有超过4000万的用户，而今年3月发布新品nova 3e之后的这几个月，nova系列的市场销量突破了1000万台。

华为第一亿部产品

会议结尾余承东上台做了关于数据上的一些分享。其公布：截止7月18日，华为手机2018年全球发货量突破1亿台。并声称在过去7年，华为手机销售量增长高达51倍，今年手机发货量有望突破2亿大关。

另外，nova新的全球代言易烊千玺自然是全场焦点。此次登台，不仅带来了歌舞表演，并且还和粉丝分享了产品上的心得。在互动环节，何刚赠送了他一份特别的礼物，来自于nova 3前置摄像头拍摄的1.5×2米巨幅海报。

nova 3机身配色

回到产品层面，此次发布会的主角自然是nova 3系列，其中nova 3采用6.3英寸1080P分辨率级别刘海全面屏，搭载麒麟970芯片+6GB RAM+128/256GB ROM的基本硬件组合；后置双摄为1600万+2400万像素镜头；前置则为2400万主镜头+200万像素景深镜头。机身电池容量3750毫安时，支持后置指纹和前置面部识别（可用于支付宝支付）。

nova 3前置摄像头组成

主要卖点上，nova 3核心聚焦于前置自拍，拥有前置硬件级别HDR、2400万像素前置双摄、独立ISP配合NPU；试图让人物、背景都足够清晰有细节。你用前置镜头拍的照片，支持打印成2m×1.5m尺寸海报。

另外一款nova 3i则定位中端，新机屏幕尺寸和外观与nova 3一致，但选用了麒麟7系列的最新款新品啊骁龙710，内部定位准旗舰。其余方面该机前置镜头为2400万+200万像素双摄、后置为1600万像素+200万像素。

华为nova 3售价

具体到发售层面，nova 3将于7月19日在华为商城及各大电商平台与线下市场开售，6GB+128GB版本售价为2999元；nova 3星耀版也将于同期开卖，售价同样为2999元。nova 3i将于8月1日开启预售，8月10日正式开售，售价分别为1999和2199元。

除手机之外，现场还发布了华为全景相机酷玩版及高端运动手环B5。其中华为全景相机酷玩版是一款360度全景相机，配备双13MP的镜头，最高支持5K清晰度及录制视频可达2K、30fps的清晰流畅度。新品将于7月18日开启预约，7月19日开售，售价599元。

B5则是华为坚持多年的手环产品，它既是智能运动手环，同时也是腕上蓝牙耳机。手机来电时，取出蓝牙耳机即可接听，收纳后即刻化身强大的健康手环；新品可记录全天心率，支持步行、跑步、骑行等丰富的运动模式，还能跟踪夜间睡眠，华为手环 B5将于7月20日开售，售价999元起。

新浪手机点评：

显然，华为在此前P系列主打拍照与时尚、Mate系列属于商务、nova系列定位年轻用户与潮流的产品线已经相当清晰。但在产品上nova系列则长期缺少一款水桶旗舰。

这次nova 3发布，从硬件到定价均属于华为内部的旗舰级别，补足了在这一市场的产品空白。除此外，麒麟710作为新的中端芯片，则出现在nova 3i上。一款旗舰，一款中端新芯片，这可能是整场会的战略意义。

当然，在粉丝经济被最大化的今天，发布会现场内外易烊千玺粉丝热度也是不能忽视的一个部分。作为全球品牌代言，nova这次显然选对了对象。（王迪）