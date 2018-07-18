HUAWEI nova 3 新品发布盛典

新浪手机讯 7月18日下午消息，今晚18点华为将在深圳举办发布会正式推出华为Nova 3。发布会开始之前我们先来看看nova 3的亮点。

nova 3代言人 易洋千玺

新浪手机将全程直播此次发布会，想看易洋千玺和华为nova 3的同学快来吧~（点我观看）

1、多彩马卡龙颜色机身

定位青春时尚的nova 3在机身颜色从来都走在前端，比如之前的华为nova2的草木绿，nova 2s的樱粉金都在业界有不错的口碑。从官方海报来看nova 3将有浅黄、淡蓝和一款渐变色。这三种颜色比之前的nova颜色更亮眼和马卡龙颜色相似。

2、拍照更专业

nova 3将配后置2400万+200万像素摄像头，并加入了P20类似的AI场景识别技术，目前是否会搭载之前荣耀AIS手持超级夜景模式暂不确定。主打自拍的nova系列这次升级到前置2400万+1600万像素自拍双镜头。

3、搭载旗舰处理器

这次华为终于将旗舰处理器下方到nova上了。nova 3将使用麒麟970处理器和目前的华为P20系列荣耀10规格相同。nova 3将适配GPU turbo技术稳定高帧率游戏体验。

4、或支持微信、支付宝面部交易

从海报看，nova 3的“刘海”要比P20和荣耀都长了一些。华为nova3这次比较特别的地方是具备支付级人脸识别功能，借助广光谱摄像头和红外识别技术，即便在暗光或无光的情况下也能够轻松解锁，另外，基于此技术还带来一款类似iPhone Animoji的表情。

5、售价或2999元起售

nova 3对比nova 2s

华为nova 3已经在多个点上平台开启预定，但价格目前还是未知。曝光消息称，6+64GB标配版的售价2999元，而6+128GB高配价格则或为3399元。

当然究竟售价多少还是传闻，具体内容还要看今晚18：00的发布会，到时候易洋千玺也会来哦~（瑞豪）

不能去现场的朋友们没有关系，新浪手机将全程直播此次发布会。点我观看