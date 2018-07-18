中国电信签约云上贵州 成iCloud中国云存储服务商

本报讯（记者 任笑元）中国电信成为了首家为云上贵州运营的苹果iCloud中国内地业务提供云存储服务的提供商。据悉，中国电信天翼云与云上贵州已于6月底正式签署《基础设施协议》，这标志着自今年2月28日中国内地的iCloud业务正式由云上贵州负责运营后，云上贵州将牵手中国电信天翼云为iCloud提供云存储服务。

业内分析指出，虽然双方未透露具体的合作规模，但iCloud所有中国用户的数据都迁移到天翼云平台的话，数据存储体量和规模都将非常大。双方这一合作或将是截至目前业内最大的云计算存储类项目之一。

去年7月，苹果公司与云上贵州签订合作协议。今年初，双方正式宣布从2月28日起，中国内地的iCloud服务将转由云上贵州负责运营。作为苹果在中国大陆iCloud业务的唯一合作伙伴，云上贵州还将负责运营支撑中国iCloud服务的全国数据中心。此前，由于iCloud服务在中国没有数据中心，用户访问iCloud，需连接到苹果位于美国北卡罗来纳州的数据中心之后，再跳转回中国。

云上贵州方面透露信息显示，苹果中国数据中心投资金额将达10亿美元，占地1000亩，将分两期建设，预计2020年初可投入使用。届时，中国大陆iCloud用户的所有数据将由海外迁至云上贵州公司运营的数据中心。而在过渡期，云上贵州公司将与国内三大运营商合作，采用租云的方式，为苹果iCloud提供运营服务。

对于此次与云上贵州的联手合作，中国电信方面表示，作为世界上最大的固定网络运营商、FDD4G网络运营商和国内最大的数据中心和云服务提供商，中国电信将提供优质的网络和数据中心服务，同时也将成为首家为云上贵州运营的iCloud中国内地业务提供云存储服务的提供商。

据了解，此次签约的协议中使用的将是中国电信完全自主研发的天翼云对象存储OOS。相关信息显示，2015年，OOSv5.0已经实现“跨区域复制”这一业内领先的能力；如今OOS已经升级到v6.1，并已在全国20多个城市大规模商用。

“iCloud用户遍布全国，任何单一的资源池都无法满足就近服务的需求，通过中国电信的国家存储网络，用户可实现就近访问和读写数据，体验感自然大幅提升。”据介绍，所谓“国家存储网络”，就是把全国的天翼云云存储OOS资源池用高速网络互连起来，对外呈现为一个统一的云存储资源池，无论用户通过哪个物理资源池访问OOS，看到的都是同一个视图。

来自中国电信云计算公司的信息显示，天翼云自主研发的OOS v6能够完善解决大规模资源池集群管理、跨地域一致性、低延迟等网络存储核心技术，目前已在多个资源池完成了部署，预计2018年底正式上线，有望为iCloud打造毫秒级体验。