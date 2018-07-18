三星发新广告嘲笑苹果：iPhone X下载速度不如S9

新浪手机讯 7月18日下午消息，三星近日发布一段广告片嘲笑了苹果iPhone X的LTE下载速度，这一次广告画面直接进入Apple Store，情景发生在顾客和Apple Store店员之间。

广告中苹果店员白了个眼

广告中，一位想要购买智能手机的女士来到了Apple Store，向那里的工作人员询问iPhone X是否具有最快的LTE下载速度。苹果店的工作人员告诉这位女士，iPhone X的下载速度比iPhone 8更快。然而当被问及是否比三星Galaxy S9快时，苹果店的工作人员保持了沉默，顺带着翻了个白眼。

三星一直以来都在宣传Galaxy S9的下载速度，而这次广告中指得是一组来自下载速度测试工具Speedtest的数据，他们的数据指明，三星Galaxy S9在智能手机圈具有最快的下载速度。

事实上，这并不是三星第一次发广告怼苹果。今年早些时候，三星发布过一部广告片，拿Galaxy S9和iPhone 6做对比，嘲笑苹果对旧设备进行性能限制。除此以外，三星还曾在广告中嘲笑iPhone X的“刘海屏”。

三星嘲笑苹果刘海屏的广告

目前，智能手机市场的竞争尤为激烈，即使三星这样的巨头公司也会时不时做个广告嘲笑对手。而作为用户，我们还是看过之后笑笑就好吧。你对三星这则广告有什么看法，在评论中告诉我们答案吧。（苏航）