搭配新款处理器 12寸MacBook将得到更新

新浪数码7月18日上午消息，在苹果更新了MacBook Pro系列之后，12英寸MacBook系列产品线也可能将在今年晚些时候得到更新。新款12寸MacBook可能会搭载英特尔即将推出的第8代14纳米++ Y-系列Amber Lake处理器。

戴尔的智利网站和罗马尼亚网站NextLab501泄漏了Amber Lake处理器的细节。12英寸MacBook上将搭载包括1.1GHz的酷睿m3-8100Y，1.3GHz的酷睿i5-8200Y和1.5GHz的酷睿 i7-8500Y在内的三种处理器。

酷睿m3-8100Y

- 1.1 GHz - 主频

- 2.7 GHz - 双核睿频

- 3.4 GHz - 单核睿频

酷睿i5-8200Y

- 1.3 GHz - 主频

- 3.2 GHz - 双核睿频

- 3.9 GHz - 单核睿频

酷睿 i7-8500Y

- 1.5 GHz - 主频

- 3.6 GHz - 双核睿频

- 4.2 GHz - 单核睿频

第8代Amber Lake处理器相比第7代Kaby Lake处理器在主频上有了显著提高。这三款处理器均搭载英特尔UHD 620集成显卡，预计将于2018年第三季度发布。英特尔在6月初的Computex（台北国际电脑展览会）上公布了即将推出的Amber Lake型号处理器，但到目前为止没有何时推出的官方信息，这也许就是新款12寸MacBook没有和18款MacBook Pro一同更新的原因。

除了处理器方面的更新，最近推出的MacBook Pro还暗示了我们可能在新款12英寸MacBook机型中看到键盘方面的改进。2015年及之后的12英寸MacBook机型也出现了键盘方面的问题，因此苹果在未来发布的机型中更新键盘显得很有必要。最新蝶式键盘上附着硅胶层确实可以防止灰尘渗入按键，减少故障几率。（晨光）