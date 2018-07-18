美国智能机市场：iOS与安卓瓜分市场 新系统难有机会

以系统来看激活量份额

新浪手机讯 7月18日上午消息，数据调查机构CIRP今天发布了2018年第二季度美国智能手机行业的报告，iOS和Android量大系统垄断市场，苹果和三星手机互相抢夺用户。

CIRP的数据来自2018年第二季度500人参与的一项调查。根据他们的数据，在2018年6月，采用Android系统的手机在美国所有手机激活量中占了63%。与此同时，iOS占激活量的36%。对比去年同期相比，iOS份额有明显提升。

在过去一年半的时间里，苹果手机在所有激活设备中的份额从29%到39%不等。CIRP预计，随着时间的推移，苹果将占据三分之一的市场份额，谷歌的安卓系统将占据另外的三分之二。

CIRP的合伙人、联合创始人乔希-洛维茨（Josh Lowitz）表示：“与上一季度和一年前相比，苹果iOS系统的激活比例有所提高。”

这与一年前的趋势相反，苹果的份额自2017年3月开始曾有一段下滑趋势，去年9月跌至低点，12月又因为季节性销售推动回升到了一个高点。

与此同时，在具体的手机厂商方面，苹果和三星都都在美国激活量不小，两者都是36%；LG则为12%，另外美国人喜爱的品牌摩托罗拉还有少量份额。

具体厂商表现

CIRP指出，苹果的提升主要是因为抢占了三星的份额，与上个季度和去年同期相比，三星市场份额有所下降。

这个数据显示显示了两个大趋势：

1）关于系统，iOS和Android已经成为绝对的寡头，最新的数据已经反映出了这点，两者加一起到了99%，其他系统已经几乎没了（以后新系统可能也很难再有机会）； 2）手机制厂商也在逐渐形成寡头，成了强者恒强的局面，头部就是苹果和三星的厮杀，LG、HTC和摩托罗拉虽然还能抢到少量用户，但他们都失去了相当大的市场份额。

当然，这些数据只能反映美国市场的特点，他们以运营商渠道为主导，跟中国市场有很大区别，而且中国的华为，小米，OV等厂商还几乎都没有进入美国市场。（晓光）