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疑似三星Note 9渲染图/机模图曝光：S Pen是亮点

疑似三星Note 9渲染图/机模图曝光：S Pen是亮点
2018年07月18日 07:59 快科技2018
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　　知名爆料人evleaks悄然放出高度疑似三星Galaxy Note 9的渲染图，但随后火速删除，幸好被有心的网友和媒体留存。

　　渲染图确认了Note 9的基本外形信息，比如保留着额头和下巴的正面（据说是6.4寸2K全视曲面屏），背部平行双摄，指纹位于摄像头模组下方。

　　虽然手机是蓝色款，但S Pen是金色笔身，只有笔帽的位置是蓝色，这似乎印证了此前的猜测，即Note 9上，S Pen将允许撞色风格。

渲染图渲染图

　　有趣的是，仔细观察两颗摄像头的话，可以发现中间的开孔大，左侧的开孔小，有点变相证实了它会采用和S9+一样的双1200万像素、可变光圈CMOS的传言。

　　当然，由于evleaks删除了推特，一种猜测是三星的公关压力，另一种是渲染图本身出了什么错漏，大家谨慎参考。

　　另外，网上还出现了一批很像是Note 9真机的照片，onleaks透露，这些都是民间的“假”机模而已。

　　据悉，三星Note 9定于8月9日在美国发布，虽然配置、外形上变化不大，但保留3.5耳机孔、电池提高到4000mAh、S Pen强化等对于星粉来说都是“痛点升级”，仍然值得期待。

民间机模图民间机模图
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