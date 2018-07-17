Sonos Beam中国发布:整合音乐内容还要收集语音助手

新浪数码讯 7月17日上午消息，美国家庭音响品牌Sonos在北京举办中国媒体见面会，正式在中国推出Sonos Beam音响，并公布一些与中国产商合做的细节。

Sonos Beam及Sonos One

Sonos Beam是一款为家庭打造的音响设备，主要针对年轻家庭提升他们的生活品质。此前，这款音响设备已经在全球发布，中国区售价3980元并于今日开售。Sonos大中华区市场和品牌负责人龚佳斌颇为自豪的表示，到目前为止，有93%的Sonos设备在家庭中被点亮。

Sonos与中国音乐服务商合作

“连接所有音乐”是Sonos在中国给出的承诺，这意味Sonos力求与多家音乐内容公司合作，其中包括QQ音乐、酷我音乐、网易云音乐、蜻蜓FM等15项音乐内容平台，把尽可能多的音乐内容带到Sonos平台上。

语音方面Sonos将和中国智能语音联手

此次发布会除了在中国发布新产品，Sonos公布了一些战略合作细节。在中国，Sonos和人工智能公司Rokid（若琪）合作，通过Roked Mini语音助手控制Sonos音响产品。另外，Sonos公布了与京东叮咚、科大讯飞魔飞的合作计划，以及与腾讯叮当、百度DuerOS的合作意向，未来会引入更多智能语音助手。

在控制智能家居方面，Sonos也在积极对接多家智能家居平台，其中包括华为的HiLink。总而言之，Sonos希望自家的音响产品不仅有硬件，还能拥有完整的内容平台。

下面我们回顾一下Sonos Beam音响的细节：

Sonos Beam体型小巧，整个设备为长条形，长65厘米。正是因为这样的体积让它可以放置轻松放在电视前，而曲线的设计也能让它低调的融入周围环境。Sonos Beam有黑白两种颜色可选，表面采用织物环绕。

Sonos Beam体积虽小，五脏俱全。机身内部配有五个远场线性麦克风阵列，四个全频低音扬声器和一个中置高音喇叭，除此以外，它还具备三个被动谐震板保证低音的效果。据Sonos官方介绍，这些配置足以保证低音的深沉以及对话的清晰悦耳。

Beam音响的接口位于设备后面，其中包括电源接口、HDMI接口以及以太网端口。支持HDMI-ARC的电视可以直接连接Sonos Beam，不支持该制式的电视则可以通过随机附送的光纤音频适配器连接。

功能方面，Sonos Beam具备Trueplay调音、语音增强以及夜间模式等功能。其中，Trueplay调音会分析房间大小、布局等影响升学的因素，从而对Beam进行调音获得最佳的音效；语音增强功能会让对话更清晰；而夜间模式则会放大安静噪音并降低响亮声音。

除了作为单独音响使用，Sonos Beam还能与增加低音音效的Sub以及Sonos One组合使用，形成立体环绕声。另外，Sonos承诺未来会为Beam定期推出软件更新，推送新的音乐内容和控制方式。

另外，Sonos Beam的另一个特点是支持与应控制，中国用户可以通过Rokid Mini使用中文语音控制Sonos的多房间音响系统。除此以外，它还支持苹果公司的Airplay 2播放技术，可将iPhone、iPad等苹果产品的音频内容通过这项技术传输至Sonos Beam播放。由于支持Airplay 2技术，苹果用户还可以使用Siri控制Sonos Beam播放音乐。

新浪点评：

Sonos Beam此前已经在全球发布会上公布，这次在中国的发布会算是正式和中国用户见面。这是一款针对家庭设计的音响产品，它面向的人群是那些刚刚组建家庭，需要更好音质的人们。对于这些人来讲，即使没有大平米的房子，没有华丽的装修，但是他们仍然需要享受音质。

和传统音响相比，Sonos在保证音质的基础上加入了许多互联网因素，比如主打无线连接，再比如通过智能语音助手控制音响。Sonos把这些元素带入到音响产品，希望通过硬件、软件让音响离“智能”，离人更近一些。（苏航）