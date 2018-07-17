“吃鸡”手游现“731部队” 韩开发商下架道歉

人气手机游戏《绝地求生》开发商、韩国蓝洞工作室15日下架一批问题游戏装备，将旧日本军旗“旭日旗”和“731部队”从这款手游中删除，同时致歉。

绝地求生

负责《绝地求生》业务的蓝洞子公司PUBG14日推出新装备，其中一款用于装饰游戏中战斗机飞行员的面具，“旭日旗”图案从人物右耳一直延伸到右脸。开发商还将游戏中人工智能角色命名为“731部队”。

“旭日旗”被视为日本军国主义象征；“731部队”是侵华日军细菌战部队，第二次世界大战期间以大批中国和朝鲜俘虏为活体实验“材料”，折磨致死大量实验对象。

问题装备上架后遭玩家批评。他们在《绝地求生》官方论坛上留言说，“为什么韩国企业要用日本军国主义的象征？”，“对你们感到失望，我会删除游戏”。

PUBG公司15日解释，这款装备本应在验收阶段删除却当成新装备发售，“我们会立即删除这一装备和角色名并退款”。

连锁快餐企业汉堡王去年5月在韩国推出新品“松叶蟹皇堡”，因包装图案酷似“旭日旗”遭遇抗议；去年4月，几名日本球迷在韩国球场举起“旭日旗”，遭韩国球迷围堵；2014年，一名韩国艺人因为服装图案酷似“旭日旗”而受到舆论讨伐。（刘秀玲）[新华社微特稿]