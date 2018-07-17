罗永浩删微博 改变世界的锤子TNT终于“被笑话死了”

改变世界的锤子TNT终于被你们笑话死了

这两天，老罗又打脸了……

不过这次不是手机，而是号称革命性产品的TNT。IT之家发现，近期罗永浩似乎删除了TNT相关微博，这两个月来已经很少听到罗永浩提起这款产品。

目前，罗永浩微博仅存少量与TNT有关的内容，这些内容只停留在坚果TNT发布后的一两个周，此后再没有过多的涉及。此前有消息称，锤子官网上有关TNT的预约页面已经由全款预约改为到货通知。京东上有关坚果TNT的内容也已经搜索不到。

现在，至少老罗已经打了自己“我从来不删微博”言论的脸。讲真，自从进入手机圈以来，老罗的打脸梗已经越来越纯熟了。

T1发布后老罗豪言“如果低于2500元，我是你孙子。”但是到了2014年10月27日，锤子科技官宣T1从上市的3000元降至1980元起；“水粉色系列就是臭土鳖喜欢的颜色。”后来，坚果手机为了迎合年轻消费者，配色全是粉嫩系……

自信是好事，但是毫无根据的自信心爆棚就有点招黑了。这不，在TNT发布会上，老罗还曾信誓旦旦地宣称：“5月15号之后，失去灵魂的苹果会疯狂地抄袭我们……”

时间才刚刚过去两个月，不仅苹果没有抄袭，TNT反而进入了生存窘境——老板都绝口不提了，这个对比可是有点强烈。

在这方面的反例是“大嘴”余承东，他与罗永浩可以说是手机界的最强“吹牛”双壁，但是不同之处在于，在余承东的带领下华为手机已经成为全球前三，并保持较高增长，独家技术也是风生水起，人家吹的牛都圆回来了。而相比之下，老罗吹下的牛X则多次打自己的脸，这就有点让用户们看不上，甚至不信任、心生反感了。

就这一点来说，罗永浩也是很佩服华为的。

在今年6月份的京东锤子科技专场直播上，罗永浩称只有华为（荣耀）的GPU Turbo是独家的，不仅其他的都不行，而且在座的（也不行），都是供应商供的，它们（指手机厂商）在哪装什么孙子？我们（指手机厂商）都是方案整合商！

很明显，自家刚刚推出的TNT也在所说之列，但就在一个多月之前，老罗不还说TNT是革命性的、能改变世界的产品么？怎么这会儿又没啥独家技术了？

这只能说明老罗还是有一点点自知之明的。

TNT有多少技术含量？简单来说，TNT的技术含量是有的，但没有一家是锤子的。

首先是操作系统，TNT是安卓系统，华硕手机平板笔记本合一算这个思路的极致，诺基亚、三星也有尝试。但是，这些尝试都失败了。因为要办公，就要考虑Windows的兼容，不兼容的没法用，第三方应用和网站都是基于桌面X86的Windows设计。其他平台和指令集不能100%兼容。

其次是语音识别。TNT采用的是科大讯飞的输入技术，但这个技术在大量输入文字的情况下，错误率有点高，普通话对话都有5%的错误，而且一旦出错必须退回修改，流畅度很低。

是不是想起了发布会当天老罗的呐喊：安静，吵到我用TNT了？这起码说明了TNT在使用场景方面有着严格的要求，嘈杂的环境绝对不能用TNT；但另一个问题是，安静的办公室环境难道就能用TNT了？相信就算老板答应，邻桌同事的板砖也不答应吧。

再次，办公软件兼容问题。现在设计公司的文员也要偶尔要有PS和AI cdr等，建筑、服装公司互相要交流cad，不知845+ARM上能使用多少呢，之前惠普出的835本子已经基本凉凉，锤子的生态圈子的技术储存有多少呢？要知道，办公可不只是只有office这一种需求。

最后，TNT本身就不是什么尖端科技。有网友就TNT的炫酷功能在自己的电脑上进行了演示，结果发现Windows其实早已预装了TNT的大部分功能：第一步插入麦克风，第二步开启语音识别功能，跟着操作设置好麦克风，然后就可以开开心心的用语音办公了。

而且，和锤子TNT需要按压一下屏幕才能输入语音命令不一样，windows系统中的语音识别完全不需要额外操作，只需对着电脑麦克风说出对应的指令就好，系统会自动识别并执行命令。

有没有一种实力配不上野心的感觉？

但其实这也是难为老罗了，在手机厂商纷纷以吓人技术恐吓用户的当下，锤子如果拿不出有亮点的产品还怎么立足？还怎么彰显一个科技企业的存在感？只不过这种过度营销确实打了自己的脸，用户的信任正在一步步被“吹牛”消费光。

不过，老道认为这也不能全怪老罗，从英语讲师到锤科创始人，半路出家顶着巨大的压力与社会关注，但创办企业以来6年时间已经过去，锤子还没有真正实现盈利，还在靠投资人的资金过活。常规的手机产品已经很难从华米Ov的围剿中出位，博眼球的TNT就势在必行了，如果投资人都对锤子不感冒了，还谈什么生存？

至于用户的反应如何，还是先过了眼下这道坎再说吧。