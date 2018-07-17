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iPhone X销量预期过高 清库存或将变可能

2018年07月17日07:50  中关村在线   收藏本文     

　　来自台湾手机供应链的消息称，受到苹果公司对于iPhone X销量预期过于乐观的影响，截至今年6月底，iPhone X供应链制造商的机壳成品和其它零部件库存依旧高，这给供应商带来了不小的痛苦，因此计划能借助新机把库存配件给清理出去。

苹果iPhone X苹果iPhone X

　　根据台湾媒体消息，由于旧一代iPhone设备的部分机壳和其他零部件还可以被用于下一代iPhone的生产，因此这些剩余的零部件的供应商期待的今年秋季发布的新款iPhone手机可以帮助他们有效的清理这些库存。

　　之所以出现这个情况是因为，去年苹果预估圣诞促销季iPhone X需求量会很大，但实际情况是并不理想，所以他们一遍又一遍的调整订单，以求在新机发布前，把订单调整至合理的水平。

　　根据之前曝光的消息显示，今年秋季发布的新款iPhone X在外形上跟老款的区别不大，因此不少供应商看到了剩余零部件被清理的可能。

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文章关键词： iPhone X库存销量

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