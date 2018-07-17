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华为Mate 20 Pro现身：曲面屏/屏幕指纹/五颗摄像头

华为Mate 20 Pro现身：曲面屏/屏幕指纹/五颗摄像头
2018年07月17日 07:44 IT之家
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　　中国手机制造商华为去年在柏林推出了旗舰产品组合——Mate 10和Mate 10 Pro。现在，它们的继承者来了。

　　3C认证网站上出现了所谓的华为Mate 20 Pro规格表，这款产品有望在今年10月份亮相。

　　根据曝光的消息，华为Mate 20 Pro搭载海思麒麟980 SoC，传闻其采用7纳米制造，此外，泄漏还表明华为Mate 20 Pro将采用三相机模块，类似于华为P20 Pro——配备40MP主RGB传感器，配以20MP黑白摄像头和800万像素长焦镜头。其他泄露的细节包括前置双摄、40W快速充电和屏下指纹功能。

　　另外，根据业内人士的消息，Mate 20 Pro不仅拥有OLED屏幕，而且它将像去年的Mate RS Porsche Design一样采用曲面屏。该消息人士表示，它将由中国面板制造商BOE（京东方）制造，不同于Mate RS上的那块LG屏幕。

　　有网友还分享了一张Mate 20 Pro的概念图片，这张图片与曝光的信息相吻合，比如后置三摄、消失的正面Home键等等。

　　如此看来，Mate 20 Pro的配置和外观设计还是相当梦幻，只是尚不清楚爆料消息的真实性。

　　值得一提的是，前一阵，华为在EUIPO获得了Mate 20名称的专利，还有Mate 30，Mate 40等，一直到Mate 90等等。这也意味着，今后Mate系列命名将以20、30、40这样的整数出现。

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