新MacBook Pro键盘的秘密：每个键下多了层硅胶模

新浪数码讯 7月14日上午消息，知名拆解维修网站iFixit公布了一项在拆解2018版MacBook Pro时的重大发现：键盘每个按键下都有一个“很薄的硅胶片”。虽然它能让新MacBook Pro打字比以前更安静，但更重要的作用是防止灰尘异物入侵。

新MacBook Pro键盘按键下有一层薄膜

iFixit在他们的报告中写道，这种柔性的外壳胶片很显然是用来防止灰尘入侵的，而不是像我们想得那样，只是用来降低打字时的噪音。事实上，苹果公司有这样一项专利，专门用来“防止或减轻污染物的入侵”。

苹果公司曾向外媒解释称，第三代蝶式键盘并不是为了解决用户遇到的键盘无响应等问题，遇到这些问题的用户只是极少数。

之前有媒体对比了新版MacBook Pro和旧版之间打字声音的区别（详见开头视频）。换句话说，对于第三代蝶式键盘，目前我们所知道的就是苹果为新版的键盘增加了防尘措施，以及它打字时不那么响了。

至于新版本还有哪些改进，iFixit表示他们会继续拆除新MacBook Pro的其他部分来寻找答案。（苏航）