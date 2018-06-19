苹果升级iWork套件 音视频支持让办公软件表现力更强

新浪数码讯，6月19日晚间消息，苹果公司近日更新了其iWork办公套件，为用实用手机或电脑办公的用户带来更多音视频或绘画注释概念，让办公文档也能更形象直接。

iOS版：音视频元素和智能注释是两大亮点

这次更新覆盖iOS及Mac两大平台，并且针对不同平台针对性改进，例如Pages文稿工具中，iOS版加入了录音，用户可以在Pages里直接编辑；另外加入Smart Annotation智能注释，它会随着用户的修改自动变化大小，让小屏幕办公更简单；另外，苹果也考虑到了自己的Apple Pencil和iPad这对生产力工具，针对平板更大的操作空间，用户可以在画图和智能注释之间快速切换。

在iOS版上，Numbers表格和Keynote讲演也支持录音编辑，Smart Annotation等新功能，以及Apple Pencil的新路径。在iOS版Keynote上，用户也可以用电影短片或者图片的形式制作幻灯片，让自己的演讲更生动。

iOS版iWork套件官方更新说明：

Pages 文稿新功能 录音，编辑和播放音频变得无比容易，可以在 Pages 里直接操作 边写边用 Smart Annotation ，现在可以随着你的修改变大变小 在 iPad 上可以轻易在画图和 Smart Annotation 间互换 选择 Apple Pencil 有了新路径，点击“设置 - Pages” 即可使用你的小帮手 在形状和文字框里添加文字修改痕迹 在文件背景添加颜色和图像 做条状图和列表时，你可以为他们添加圆角，换个新装 使用 LaTeX 或者 MathML 即可在文件里添加数学公式 现在文件里支持更多可编辑的图像和形状 图像和文字框现在支持渐变色和图像填充 支持按类型浏览模板，一目了然 在使用演示模式时，可为每份文件设置你喜欢的浏览速度 更好支持阿拉伯语和希伯来语 Numbers 表格新功能 录音，编辑和播放音频变得无比容易，可以列表里直接操作 选择 Apple Pencil 有了新路径，点击“设置 - Numbers” 即可使用你的小帮手 做条状图和列表时，你可以为他们添加圆角，换个新装 使用 LaTeX 或者 MathML 即可在文件里添加数学公式 现在文件里支持更多可编辑的图像和形状 图像和文字框现在支持渐变色和图像填充 支持按类型浏览模板，一目了然 Keynote 讲演新功能 你看可以选择使用系统模板，或是创造属于你的新模板 录音，编辑和播放音频变得无比容易，可以页面里直接操作 选择 Apple Pencil 有了新路径，点击“设置 - Keynote” 即可使用你的小帮手 试试用电影短片或者图片的形式展示你的演示文档吧 做条状图和列表时，你可以为他们添加圆角，换个新装 使用 LaTeX 或者 MathML 即可在文件里添加数学公式 现在文件里支持更多可编辑的图像和形状 图像和文字框现在支持渐变色和图像填充 更好支持阿拉伯语和希伯来语

Mac版：提升稳定性

相比iOS版，Mac版iWork套件主要更新点一些细节功能，例如在形状和文字框里添加文字修改痕迹，支持更多可编辑的图像和形状；或是在制表时候提升与微软Excel的兼容性（跨平台汇报交流就知道这点有多重要了），另外还有更多语言和字符的支持。

Mac版iWork套件官方更新说明：

Pages 文稿新功能 在形状和文字框里添加文字修改痕迹 在文件背景添加颜色和图像 做条状图和列表时，你可以为他们添加圆角，换个新装 使用 LaTeX 或者 MathML 即可在文件里添加数学公式 现在文件里支持更多可编辑的图像和形状 更好支持阿拉伯语和希伯来语 Numbers 表格新功能 做条状图和列表时，你可以为他们添加圆角，换个新装 使用 LaTeX 或者 MathML 即可在文件里添加数学公式 现在文件里支持更多可编辑的图像和形状 提高了与 Microsoft Excel 的兼容性 提高了 CSV 和文字导入 Keynote 讲演新功能 做条状图和列表时，你可以为他们添加圆角，换个新装 使用 LaTeX 或者 MathML 即可在文件里添加数学公式 现在文件里支持更多可编辑的图像和形状 提高了与 Microsoft Powerpoint 的兼容性 更好支持阿拉伯语和希伯来语

iWork是苹果生态里免费的办公软件，并且可以与之免费更新，在收费这点上，苹果相对微软要大方的多。它是苹果生态里重要的一环。

整体来讲，这次Mac平台的套件更新主要方向是求稳和修补性改进，而iOS则更明显趋向于培养更多用户在移动设备办公，以及更多样的表现形式，这既是现在的大趋势，也是苹果要推动iOS系统（尤其iPad）生产力工具发展的需求。（晓光）