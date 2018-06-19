Find回归与OPPO的进阶

本文来自微信公众号：懂懂笔记

将蓄力四年的高端旗舰Find推新放在巴黎卢浮宫发布，无疑预示着一个新的启程。

“我的Find 7用了4年了，终于等来了X。”一位Find手机忠粉，坦言自己一直等着Find更新的到来。这一次他不仅十分意外，并且还非常惊喜，“直接用了X这个代号，并且把发布地点选择在了全球艺术的殿堂——卢浮宫。”在这位忠粉看来，Find不仅是复活了，并且用四年时间实现了蜕变。

从目前透露出来的相关信息，懂懂笔记认为Find X的发布，不仅是OPPO品牌的一次升级，也明晰和代表着中国智能手机军团的整体升级：从快消品到艺术品，从中端到高端，从中国到海外市场的拓展。

新图腾：四年“憋”出“未来旗舰”

OPPO副总裁吴强在微博透露，Find X的全球发布会将放在巴黎卢浮宫的玻璃金字塔下。大家都知道，巴黎是世界时尚之都，卢浮宫是世界艺术的殿堂；而玻璃金字塔则是“预示着未来”的著名建筑作品，被建筑界誉为：“现代艺术风格的佳作，也是运用现代科学技术的独特尝试”。

科技、艺术、未来，这或许就是Find X想传达的几个关键词，当然这些表象的背后是以OPPO常年对于艺术和科技的探索来支撑和实现。

“Find X是OPPO探索精神的图腾，过去每一代Find产品，都凝聚了OPPO对未来的思考。”正如吴强在微博中所说的，OPPO在每一代Find产品中都透露出探索的意图，希望实现艺术与科技的融合。

比如最早的OPPO Find X90，算得上是安卓智能手机的开山之作，对手机全键盘交互方式进行了探索。

再比如2012年推出的Find 5，以6.65mm的厚度“探索”了当时全球最薄智能手机的机身形态。在这一款手机上业界看到了两大亮点：一是超窄边框+OGS全贴合技术带来“息屏美学”，二是2.5维曲面微弧设计。这两大亮点后来都成为行业追逐的方向。

到了2014年，OPPO Find 7采用了全球首发的低压VOOC闪充技术，同时还加入了NFC支付功能，对业界产生的影响力至今仍余音缭绕。

在此之后，Find四年没有推出过新品，业界似乎对Find已经逐渐淡忘。这其中，有OPPO全力打造R精品系列的战略考虑，即以一个精品系列击穿市场，占领用户的心智。当然，这背后还有另一个原因——吴强的微博中用了“图腾”这个词。大家都知道这个词的厚重，既然Find是OPPO探索精神的图腾，那么每一代产品自不会草率推出。

OPPO内部员工告诉懂懂笔记，公司内部一直都没有停止过对Find产品的摸索和研发，只是一直没有找到符合OPPO对“未来旗舰”想象的设计方案。在OPPO看来，产品的“美”，将凌驾于一切。所以，这一“憋”就是四年。

虽然无法知悉Find X的具体配置与设计，但从目前外界捕捉到的碎片信息可以看出，这款旗舰会是两个方面的完美融合：一是科技与艺术，二是超前的技术与成熟的应用场景。当然，更多产品细节，还要等到卢浮宫的发布会之后，懂懂笔记再来进行拆解和补充。

今天想说的是，懂懂笔记相信Find系列一定将延续这一旗舰和精神图腾象征的战略意义。过去几年，OPPO在精品策略的指导下，不断在R系列上发力，无论是产品、营销还是供应链，都在全维度保障这款产品的成功。而R系列取得的成绩，也使得OPPO逐步沉淀出一套行之有效的爆款打造方法论。恰好在这个时候，Find“憋”了四年再推新品，OPPO的爆款方法论有机会在Find上再次进行尝试。

此外，Find这四年来在各方面的能力上也相对成熟。比如这一次的设计就让OPPO足够满意，认为是可以代表OPPO实力的一款“未来旗舰”。再比如，所有超前的设计思路，OPPO都已经获得了产业链的支持，率先将产业链的新技术以更加成熟的方式落地。

“探索精神，也是OPPO对艺术与科技完美融合的不懈追求。正如Find X中的“X”，X是两个笔画，代表艺术与科技在X中有了交汇点，非常妙。得益于OPPO的技术创新，现在我们完全有能力，用科技实现心中所想，将梦想变成现实。”吴强微博中强烈透露出对Find X的期待。

海外与高端，并行的杀招

吴强为什么写了这样一篇充满激情的长微博？其实，细心的人会发现，这是吴强接手OPPO海外业务以来的首次发声。对于吴强，对于OPPO，这都是一个新的开始。

5月底，OPPO宣布了重大人事调整：OPPO副总裁、原OPPO中国大陆市场营销业务负责人吴强将领导OPPO海外团队，全面负责OPPO海外市场的整体业务。吴强在OPPO工作12年，近几年OPPO在国内市场强势崛起并跻身头部企业，吴强是重要操盘手之一。可以说，OPPO中国市场业绩的显著增长与品牌力的不断提升，离不开吴强。而选择这个时间点将吴强调任海外业务负责人，无疑是OPPO对海外市场即将发力的预兆。

为什么选择这个时间点？

外界普遍的观点认为：海外市场将是新的蓝海。懂懂笔记也认同这个观点。但市场重点并不仅于此，中国智能手机厂商近几年的发展，已经具备了向外输出的整体能力，无论是产品、技术、品牌，还有运营和渠道能力，都有服务全球用户的实力。同时，海外用户对中国品牌整体的认知也在上升。

以OPPO为例，2014年开始拓展海外，让部分海外市场的用户对OPPO品牌有了一定的认知。OPPO也在这一过程中逐渐了解当地用户，根据不同地区用户的特点，进行产品、品牌的本地化运营。比如OPPO在日本设立研究所，更加妥善的融合当地技术，并同时在日本市场推出了R11s。而从Find X选择在欧洲进行全球首发，也可以看出这款产品的设计特点将更适合欧洲市场的需求。

当然，中国智能手机品牌在海外影响力的不断提升，并非OPPO一家之力，而是华为、OPPO、vivo、小米等头部企业集体努力的结果。只不过，中国军团已经形成向上的势能，现在到了一个临界点，海外市场对中国品牌的接受度也越来越高。谁能在这个时刻，用最好的产品、最恰当的营销方式去触达海外用户，谁就有机会成为海外智能手机市场的受益者。

与中国智能手机向海外扩张相伴的，还有一个关键词——高端。

美国市场研究公司Creative Strategies研究显示，自苹果公司在中国市场上推出iPhone 6和iPhone 6 Plus以来，推动中国智能手机的平均售价提高近40%。这种现象反映了中国手机产业将走向高品质、高价值的市场形势。背后则是中国手机厂商技术的成熟和品牌影响力的提升。

我们知道，高端产品具有很强的产品势能。苹果、三星以往就是依靠这种势能，可以在全球多个市场形成巨大的优势。如今，中国厂商也开始具备这种势能，并开始向海外市场输出。中国创造的“隐形冠军”OPPO，不仅有实力成为智能手机市场新的引领者，还有机会书写“高端中国制造”的传奇。

中国企业，不再甘于成为廉价和薄利多销的代名词。

国内企业的硬实力和软实力正给国际市场带来更多的惊喜。2017年被评为中国“新四大发明”的高铁、移动支付、网上购物和共享单车，就是最好的例子。智能手机的向外输出，或许将成为中国带给全球市场的下一个“福利”。

[结束语]

昨天北京地区的高考作文题是《新时代的青年》。这一代年轻人成长在物质相对丰富的年代，他们身上属于个人的时代特点越来越鲜明。他们对于科技产品的追求，不再是皮实、好用，而是个性、时尚，甚至是艺术感。回到产品层面，懂懂笔记认为Find X蓄力四年，选择了一个非常恰当的推新时机。当OPPO的R系列已经成为很多年轻人喜爱的产品之后，Find X也将对OPPO自身产品线进行极大的丰富和科学管理。

或许，Find X将会成为“新时代青年”的又一个选择？