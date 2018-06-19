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OPPO战海外：从点到面已进入全球市场一盘棋战略阶段

OPPO战海外：从点到面已进入全球市场一盘棋战略阶段
2018年06月19日 19:06 新浪科技综合
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　　本文来自微信公众号：MCA手机联盟

　　从东南亚、东亚，再到此次Find X全球发布会选址的欧洲，从版图上看， OPPO的海外战略正在从点到面的突破过程中，他们已经进入了全球市场一盘棋的战略阶段。

　　“与以往感觉OPPO的稳不同，今年OPPO提出‘渐变’，到底会有哪些改变？”

　　这是笔者在OPPO R15发布会前向OPPO 副总裁吴强提出的一个问题。不过，当时他神秘一笑说道，“渐变是一个过程，后面你会看到的。”

　　果然，5月28日OPPO官方对外宣布，吴强即日起全面负责OPPO海外市场整体业务，他将领导OPPO海外团队，整合资源，推动OPPO在海外市场业务的更快速发展。

　　紧接着，6月1日儿童节当天，时隔四年，OPPO正式宣布Find系列回归。6月5日再宣布，未来旗舰OPPO Find X发布会将于6月19日（北京时间6月20日），在法国巴黎卢浮宫举行。

　　先是人事变动，再是Find系列回顾，并将发布地点首次选择法国。这一系的动作联系起来，预示着OPPO在海外市场策略的“渐变”。

　　不过，笔者感受到这种变化，与此前很多厂商突然喊出要开启“全球化”、“国际化”的口号不同。OPPO今年提出的海外拓展行为更像是顺理成章的战略布局。

　　笔者认为，一方面，目前OPPO的整体体量和实力已经足以支撑他们加大海外市场拓展力度。另一方面，从2008年算起OPPO在海外也已经征战十年，已有足够的经验扩大市场版图范围。此外，OPPO这年来在专利、市场、品牌建设等方面的默默积累也将形成完整的体系，也是时候进步一打造全球品牌化品牌形象。

　　海外市场正在成为OPPO增量关键

　　一蹴而就一直都不是OPPO风格。从行业地位看，后智能手机时代OPPO已经成长为了行业内的全球顶级玩家。据国际知名市场调研机构IDC数据显示，2017年全球智能手机厂商排名中，OPPO位列第四，市场份额达到7.6%，出货量1.118亿部，相比2016年提升了12%。据OPPO大数据显示，如今全球有超过2亿人正在使用OPPO拍照手机。

　　分析处于头部的2家，三星、苹果一直都是全球市场通盘耕耘。以“行业实力决定行为战略”的标准看，显然OPPO也已经到全球市场一盘棋的战略考虑阶段。

　　笔者根据IDC报告进一步拆分计算出了近三年OPPO 的销量变化。发现不仅是国内，OPPO 在海外市场销量和增长速度都非常迅猛。

　　具体数据看，OPPO在2015年海外销量仅为740万部，到2016年海外销量猛增到2100万部，接近300%的年度增长。而到了增量日益放缓的2017年，仍然实现50%的增长幅度，到达3130万部。

　　显然，海外市场已经成为了OPPO增量的重要来源，这一点也正是OPPO大力拓展海外的原因之一。

　　十年征战，OPPO海外策略循序渐进

　　如果再拆分当前OPPO海外市场数据来看，过去十年东南亚已经成OPPO海外销量的重要贡献地。据知名数据调研公司Counterpoint显示，2017年OPPO智能手机出货量位列亚洲市场第一。这也意味着在这个市场连三星、苹果都不敌OPPO。

　　能取得上述成绩背后，与OPPO的海外策略密切相关。OPPO打法讲究的是“稳和透”，一旦下定决心就必须要做到行业头部。此前，OPPO CEO陈明永关于海外市场策略有这样的表述：“OPPO的市场策略中不存在严格的海外和中国市场之分，好的产品是全球共同的语言，饭要一口一口吃，每个市场都要深耕，OPPO要在现有市场做得不错的情况下再顺理成章延伸至下一个市场。”

　　在这一策略指导下，OPPO 用将近10年在所进入的国家取得引人瞩目的成绩。

　　例如，2009年开启全球扩张之路第一站泰国市场，到2017年IDC数据显示，OPPO目前在泰国市场份额排名第二。后续进入的市场还包括越南、印尼、菲律宾、巴基斯坦、新加坡等，目前市场份额都处于前两名位置。

　　而目前各个厂商争夺最激烈的市场印度，OPPO的表现也相当不错。据IDC数据显示，2018年第一季度OPPO已经位居印度智能手机市场第三，市场份额达到7.4%。目前，OPPO也在印度投资设立了本土分公司和组装工厂。

　　销量增长同时，OPPO通过精品策略，在海外品牌知名度也不断提高。其中，2017年第一季度OPPO R9s成为全球最畅销安卓智能手机。2017年第二季度，Counterpoint报告显示，在印度，OPPO F3凭借24.2%的市场份额成为15000至30000卢比价位最畅销的机型。GFK数据显示，2017年，OPPO成为东南亚地区最受欢迎的智能手机品牌。

　　除了东南亚，最近两年OPPO 的海外版图也扩展到埃及、俄罗斯等。特别是今年，OPPO宣布进入日本市场，引起广泛热议，毕竟此前这一市场出现过多家引领手机行业的厂商。官方数据显示，截止目前，OPPO已经在超过140个国际注册，手机业务也已经覆盖31个国家和地区市场。

从点到面，OPPO 海外市场的战略储备从点到面，OPPO 海外市场的战略储备

　　整体看，今年的人事调整与产品发布节奏，都预示着OPPO 将进一步加大海外拓展力度。

　　从点连到面拓展方式也将考验OPPO 的硬实力。此前，吴强表示，“将一如既往地怀着空杯心态，深耕每一个已进入及即将进入的市场。打造出具有全球竞争力的产品，并提供本地化的优化体验。”

　　在笔者看来，目前OPPO至少已经在以下三个方面做足了准备：

　　1。打造具备全球竞争力的产品

　　OPPO CEO陈明永曾表示，“OPPO的市场策略中不存在严格的海外和中国市场之分，好的产品是全球共同的语言。”打造精品的战略也是OPPO 这几年成功的关键。此前，据Counterpoint 数据显示，OPPO R9s就曾超越iPhone，登顶全球最畅销的智能手机。从此次Find X 发布预热看，它也正是一款全球化的产品。并且根据目前媒体曝光的信息显示，Find X 融合了最近四年OPPO 所有的前沿黑科技，这些技术极具吸引力和震撼力。

　　2。本地化服务体系

　　在本地化方面OPPO过去十年可以说积累了不少经验。例如，产品方面，OPPO将梦境版R15带入日本市场时，对于日本消费市场有着深刻的认识。因此将防水功能加入到了这款终端中。营销上，与国际板球理事会International Cricket Council （ICC）的合作，通过ICC帮助OPPO在包括印度、巴基斯坦、斯里兰卡以及许多其他热爱板球运动的市场与消费者更好地交流。在运营上，分别在印尼、印度投资设立了本土分公司和组装工厂。目前在全球有超过400，000个售点提供产品销售与服务。

　　截至2016年底的数据显示，OPPO海外员工数量达到15，000人。在总部也有专属的海外市场团队，聚焦研发、市场营销、客户服务、品牌管理和运营。

　　3。研发和专利储备

　　对于所有中国手机厂商来说，拓展海外市场最大的风险在专利。近两年，OPPO为应对专利纠纷采取了“自主研发+购买核心专利”两条腿走路的方案。

　　在自主研发方面，OPPO已经在全球设立了6大研发中心，分别位于硅谷、日本、北京、上海、深圳和东莞。过去几年，OPPO团队在核心技术方面取得了很多关键重大专利。例如在闪充、影像、图片处理、拍照等重要技术上打造精品专利包，形成了多个高价值专利包，包括“闪充专利包”、“旋转摄像头”“激光对焦技术”“微电机多轴防抖技术”及影像等行业壁垒性专利包。去年吴强在一次发布上提到，仅在影像方面的专利，OPPO就多达1550项，其中包含核心技术专利336项。

　　同时，OPPO也积极参与国际标准制定。OPPO很早就成立了5G研究团队，吸纳具有多年国际标准化经验的业界人士。该团队先后参与了3GPP等主流国际标准化组织5G标准的设计和制定，已经初步具备国际影响力。

　　最近来自国家知识产权局发布了2018年5月的发明授权专利公告显示，5月在H04（电通信技术）发明专利授权量排名TOP10榜单中，OPPO发明授权量增加最为迅猛，以169件发明授权量位居第二。在G06（计算；推算；计数）发明专利授权量排名TOP10榜单中，OPPO以101件授权量位居第一；

　　专利合作也是OPPO 作为补充应对专利纠纷的关键。比如OPPO与高通等就达成专利许可协议。对于部分友商或公司，OPPO则通过知识产权合作或元器件采购（如三星存储器）等多种方式进行合作，减少对抗风险。

　　数据显示，截止到2018年6月OPPO全球专利申请超26000件，专利授权数超5000件；国内专利申请公开和授权数量共20477件。

　　总之，从东南亚、东亚，再到此次Find X全球发布会选址的欧洲，从版图上看， OPPO的海外战略正在从点到面的突破过程中，他们已经进入了全球市场一盘棋的战略阶段。

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