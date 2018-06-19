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OPPO Find X欧洲发布在即 探索再启程

OPPO Find X欧洲发布在即 探索再启程
2018年06月19日 16:53 新浪科技综合
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　　本文来自手机之家

　　随着官方倒计时海报一张张放出，马上就是OPPO Find X欧洲发布会的日子，预热了半个月有余的OPPO Find X可谓是吊足了各位网友的胃口。北京时间6月20日凌晨2点45分，OPPO Find X将在法国巴黎的卢浮宫正式发布。

　　届时，新浪手机将全程直播，敬请期待。（点击观看全程直播

　　回顾OPPO最近发布的预热海报，真是精品频出，无论设计还是文案都很有意思，和单纯diss来diss去的友商格调上就有所不同，唯一的问题可能就在于，每一张似乎都暗藏玄机，让我们一通好猜。从最早的一张海报来看，除了Find X而外就只有一句简单的“未来旗舰”，Find我们理解为探索，而对我们这些饱经数学摧残的孩子来说，X则代表着“未知”“未来”等的意思，Find X其实本来就是我们对它最大的期待——探索一些不一样的、未知的东西。

　　外观方面，在OPPO放出了6月16日的海报之后似乎明朗了不少，93.8%的超高屏占比相信已经满足了大家超高的期待。这样的真·全面屏，正面应该已经基本本屏幕覆盖，但是“曲面全景屏”几个字又让我们开始好奇OPPO会玩出怎样的花样，毕竟不管过去还是现在，探索和创新一向是OPPO最为擅长的。

　　过去的例子数不胜数，就算只说Find系列，Finder上6.65mm当时全球最薄的6.65mm机身，Find 5上1080P全高清屏幕配合息屏美学设计的极致观感，Find 7上独立创新的标压VOOC闪充，这些都是OPPO从用户角度出发所做出的探索，总是会有创新元素出现，而这些创新元素也不是空想而来，大多都有着完备的适用场景，这正是我们总对Find系列抱有更多期待的原因。

　　而说到现在，OPPO的探索精神同样在延续，就好比大家都开始跟进3D结构光的时候，OPPO已经从技术层面上搞定了基于3D结构光的支付应用，同时还完成了基于3D结构光和5G通讯技术的3D视频通话演示，有了硬件就充分挖掘其可能的应用场景，不会单纯为了上3D结构光而去上3D结构光，这也是OPPO一贯的优良表现了。

　　OPPO的Find系列，也许总是有那么一个“X”是发布之时我们才能够发现的，虽然现在已经公布了93.8%的屏占比，但摄像头和光感等元件的隐藏方式，也许又会成为发布会上另一个更大的爆点。不知道一向会玩的在卢浮宫发布会上又将给我们带来一些什么惊喜，好奇的同学们，咱们晚间直播不见不散。

屏占比OPPOFind
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