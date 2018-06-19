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MIUI10首批开发版升级推送 小米8/小米MIX 2S在列

MIUI10首批开发版升级推送 小米8/小米MIX 2S在列
2018年06月19日 15:39 新浪手机
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　　新浪手机讯 6月19日下午消息，MIUI10发布半个多月时间，迎来了第一批机型开发版的升级推送。本次MIUI10开发版升级机型包括小米8、小米8 SE、小米MIX 2S、小米MIX 2、小米MIX、小米6、小米5、小米Note2、红米S2和红米Note5等10款。

　　本次MIUI10开发版升级有两种方式：OTA在线升级和手动线刷刷机。根据MIUI论坛的公告，已经是 MIUI9 最新开发版的用户，可以通过 OTA 方式平滑升级至MIUI10。如果此前使用的是MIUI稳定版，则需要清除数据（刷机前备份至云服务或本地），采用线刷方式刷入MIUI10开发版。

　　在系统设计上，MIUI10为全面屏做了大量针对性的设计创新和改变，进一步发挥全面屏手机优势。另外，MIUI10在音效方面下足功夫，彻底告别单调枯燥的铃声和提示音，让手机的声音体系更加自然愉悦。最重要的是，全新MIUI10系统在AI智能以及万物互联方面的升级，让小米手机成为用户日常生活更重要的重要工具。

　　除了此次升级推送的10款机型，其他更多小米手机也会在后期陆续适配升级。

MIUI10小米升级
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