魅族黄章：这么多年我没管公司就是个错误

黄章在论坛上回复网友问题

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新浪手机讯 6月19日上午消息，魅族科技创始人黄章近日在魅族论坛上经常出现，今天在被问到魅族总裁白永祥的问题时候，黄章通过论坛回帖说：这么多年我没管公司就是个错误。

自魅族论坛成立之初，这家公司的创始人黄章就经常以“J.Wong”这个ID回复网友问题，并时不时语出惊人，形成中国电子产品行业最早的粉丝文化。

最近黄章似乎又开始在论坛活跃，端午放假前魅族宣布裁员，他在论坛中就此问题回帖：“之前销售2千多万台用到了四五千人，而我只要2千人就能应付2千万台的销量”。

近日有煤油（魅族粉丝）问白永祥是否还在魅族工作的问题，黄章回复说：

我觉得魅友没必要关心魅族的人事问题，这么多年我没管公司就是个错误。我回归也是对前几年公司策略和人事的否定。预计到明年我才能彻底的把公司运行到我想要的轨道上来。

第一句答复颇为JW风格，但他也承认，“这么多年我没管公司就是个错误”——这指的是在2014年第一次回归魅族之前，黄章曾把企业交给白永祥李楠等人，自己在家闭关，几乎处于隐退状态，直到2014年2月8日在魅族公司内部会议上，黄章宣布重回魅族任CEO一职。但媒体评论说，“他只回归了几天，又过起闲云野鹤般的生活。”

2017年黄章再次出山，这次他面对的是增长乏力的魅族。开启大刀阔斧调整组织架构，将魅族拆分为三大事业部。同时开始裁员。但这些努力至今并未见成效，在今年5月，魅族再次做出人事架构调整，魅蓝魅族又合并在了一起。高级副总裁杨柘继续负责营销，高级副总裁兼魅蓝事业部总裁李楠则负责销售。

一个月之后，也就是端午假期之前，魅族科技刚刚发内部信，称公司将“坚守精简高效”原则，相关人士确认，魅族将裁员610人。

但调整似乎仍将继续，按黄章的说法，预计到明年才能彻底的把公司运行到他想要的轨道上来。我们相信按魅族现在的体量撑到明年问题不大，只是在中国手机市场，任何一家企业都耽误不起一年时间。对手们在快速向前，不断拉大与魅族的差距。（晓光）