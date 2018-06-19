中国智能音箱市场不温不火？2018年会有新突破

智能音箱这类产品在国外颇受欢迎，不过在中国市场不温不火。市场调研机构Counterpoint的一篇博文分析了中国智能音箱市场目前的变化与形势，新浪数码对这篇文章进行编译整理，方便大家阅读，以下为文章全文：

自2014年亚马逊推出Echo以来，智能音箱逐渐成为消费者喜爱的产品。而随着人工智能和语音识别技术的成熟，智能音箱的功能、用途更加多元化，我们期望智能音箱能更加智能，并在人们的日常生活中发挥更大作用。

亚马逊的Echo智能音箱

智能音箱这类产品最早出现在美国，据估计，目前智能音箱在美国的使用率已经接近20%。尽管如此，在世界其他地区，智能音箱的使用率非常低。我们认为美国消费者对智能家居的接受程度更大，从而为智能音箱的普及奠定了良好的基础。

过去几年，中国智能音箱市场的增长一直停滞不前，不过，我们认为2018年中国智能音箱市场的大门将会开启。

为什么中国智能音箱市场落后？

我们认为造成中国智能音箱发展缓慢的原因有以下几点：

首先，一些语音助手有语言的限制，只能选择有限的语言。比如美国市场上流行的Amazon Echo和Google Home智能音箱都无法扩展到中国市场。

谷歌的Google Home智能音箱

其次，智能音箱关键的功能之一是作为智能家居的入口，控制家中其他智能家居。中国的智能家居市场最近才开始增长，而智能家居举高不下的价格是其普及的阻碍之一。

第三，在小米和天猫这样的厂商推出价格低廉的智能音箱之前，对于那些不相信智能音箱好处的消费者来说，智能音箱的价格过高。

智能音箱市场增长的动力是什么？

从2017年下半年开始，天猫、小米、腾讯、百度和联想等大型科技公司纷纷推出智能音箱产品，成为推动中国智能音箱市场增长的重要因素。2017年前三个季度，中国智能音箱的出货量也为1000万台，而在双十一天猫举办的促销活动中，原价499元的天猫精灵X1价格做到了99元，致使这款产品的销量飙升，仅一天就售出了100万台。与此类似，小米在2018年3月发布的入门级智能音箱小爱音箱mini也在两小时内预售了100万台。

天猫精灵X1

这些大型互联网科技公司在技术、分销和市场营销方面具有得天独厚的优势。更重要的是，他们有财力为多数消费者提供补贴，从而促进处于使用阶段产品的普及。

低廉的价格是推动智能音箱发展关键因素之一，尤其是在对价格敏感的中国市场。虽然现在的语音助手在功能上略有不足，但不可否认这些公司采用的低价策略为消费者提供了尝试这类产品的可能，并且为抢占初始市场份额打下了基础。

目前各家智能音箱的形势

京东在中国大型企业中属于第一批进军智能音箱市场的企业，并于2015年推出首款产品叮咚智能音箱。与亚马逊类似，京东有意将其电子商务服务整合到智能音箱中，并收集用户数据。在一段时间里，京东智能音箱几乎占据了中国智能音箱市场的三分之二。

叮咚智能音箱

然而随着天猫和小米的加入，京东的优势逐渐减弱。到了2018年第一季度，天猫和小米在智能音箱方面的出货量已经排到了前两位，京东则跌至第三。天猫在其庞大的分销渠道网络上有着巨大的优势；小米在物联网产品（或者说智能家居）生态方面占据优势，这为具备米家产品的用户购买小米智能音箱奠定了基础。除此以外，小米在旗下所有手机中内置了小爱语音助手，能帮助小米更好的了解用户，从而提供更好的用户体验。

小度智能音箱

对于另一家巨头公司百度来说，虽然其在人工智能方面有优势，但它一直处于激烈竞争的状态。2017年11月百度推出了Raven H智能音箱，不过因为价格原因表现并不好。今年三月，百度推出了带屏幕的小鱼在家VS1智能音箱；而在618电商节前又推出了尝鲜价89元小度智能音箱，这些产品很可能改变当前市场的情况。凭借其在人工智能和搜索方面的专业知识，百度智能音箱有望在2018年成为前排竞争者。（编译：苏航）