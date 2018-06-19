苹果夏令营活动再开始：三大课程任选其一

新浪手机讯 6月19日上午消息，像往年一样，苹果公司今天开始为期三天的“苹果夏令营”活动注册。

这是苹果公司每年暑期开始的活动，在苹果训练营，8岁至12岁的孩子们可以在Apple Store苹果零售店中从三个课程中选择一个参与，每天90分钟，持续三天。

根据苹果官方介绍。今年的三组活动分别是：

为Sphero机器人编程：在为期三天的课程中，我们将借助 Sphero 机器人，带领8至12岁的小朋友们学习编程的基础知识。 每天，营员们都会学习一个新的编程概念，并练习解决难题的技能。 他们将分组参与有趣的活动，通过编程让 Sphero 变换颜色、发出各种声音、完成挑战等等。 之后，他们将运用所掌握的编程技能设计自己的游戏。

用可立拍讲述精彩故事：在课程中，8至12岁的未来电影人将探索使用视频、照片和音乐讲述故事的创作过程。 营员们将一起集思广益、制作故事脚本。他们将分成几人一组，一起在 iPad 上使用可立拍 app 拍摄短视频，用有趣的图形和滤镜来编辑和美化视频，并添加片头和片尾字幕。 在最后一天，他们将向大家展示自己创作的视频故事。

用库乐队创作节拍和歌曲：在为期三天的课程中，8至12岁的小朋友们将探索创作节拍和歌曲的乐趣。 课程之初，他们将探索音乐的基本构成要素，以及节拍如何奠定曲子的基调。 营员们将一起动手在 iPad 上使用库乐队中的触控乐器创作音乐，然后添加配乐，并精细打磨自己的作品。在第3天，他们将与大家分享自己创作的歌曲。