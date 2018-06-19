苹果给iOS 12加了个新功能 要给911系统带来场革命

目前美国911系统是60年代设计给固话用的，没有考虑位置信息。

新浪手机讯 6月19日上午消息，苹果公司宣布，iOS 12系统将增加一个新功能：在美国拨打911紧急电话时，系统会自动与急救人员共享精确的位置数据，这有助于减少响应时间。

这项功能将在“今年晚些时候”上线，我们预计是iOS 12正式版，目前仅宣布在美国而没有其他地区。显然，它需要的不仅仅是苹果的努力，还有有关部门的配合。

这个功能并不难理解，很多时候， 报警时候都需要描述自己的位置， 但紧急情况的时可能没有时间或慌乱时候说不出位置。而目前美国911系统是由AT&T公司在20世纪60年代开发的，设计之时还是为固定座机而考虑的，没有考虑定位信息。

苹果公司认为，目前大约80%的911电话都是来自手机，而大多数调度系统只能根据手机信号塔来获取它们的估计位置。他们的新功能可在紧急呼叫时激活iPhone的GPS或Wi-Fi，以收集来电者的精确位置信息。然后设备向应急服务发送一条带有呼叫者位置的自动短信，之后会关闭GPS。

苹果表示，该位置数据只会用于紧急情况，只有在拨打911电话时才会提供给应急指挥中心。

苹果CEO库克针对此事对外发声：“人们紧急情况下依赖911，我们认为他们应该拥有可用的最好技术。当每一秒都很重要时，这些工具将帮助急救人员在用户最需要帮助的时候赶往他们身边。”

这个新功能是苹果与一家名为RapidSOS合作的，位置信息基于邻近的基站和Wi-Fi接入点，以及GPS数据来源。苹果表示，RapidSOS的功能目前仅限于iPhone，Apple Watch或其他设备尚未支持。另外因为各国紧急服务系统的复杂，有些是国家机关，有些则是第三方服务企业，这项新功能是不是能拓展到其他和国家目前也没有答案。（晓光）