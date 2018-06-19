苹果今年或发三款iPhone 不包含SE机型

WWDC 2018上苹果没有推出硬件产品让很多网友感到失望，而近期有关新品的曝光消息也寥寥可数，这让大家开始更加关注9月份的新品发布会。根据手机壳制造商曝光消息，苹果今年将会发布三款iPhone，不过其中并不包含SE机型。

手机壳制造商Olixar称今年苹果将不会推出廉价版小型iPhone X SE，而是推出苹果有史以来屏幕尺寸最大的iPhone。根据曝光的消息来看，苹果除了继续更新5.8寸iPhone X之外，还将会推出两款大小不一的机型，而它们的机身尺寸被设计为6.1寸和6.5寸，不过其中并不包含SE机型。

图片来自于https：//twitter.com/venyageskin1/

根据知名苹果泄密达人Ben Geskin推特曝光，新款iPhone SE代号为“Jaguar（捷豹、美洲豹）”，采用了玻璃机身，支持无线充电，目前已经开始大规模的生产中。新机还将取消3.5mm耳机接口，在配置方面，这款产品设计与上代相同，前置Touch ID，采用A10 Fusion芯片，可以进行HEIF/HEVC媒体录制，整体性能与iPhone 7系列产品持平。

图片来自于https：//twitter.com/venyageskin1/

据了解，这家手机壳制造商Olixar经常在苹果发布会前进行预测，准确率也相当高。除此之外还有媒体曝光这三款iPhone并不全部使用OLED屏幕，其中将有一款使用LCD显示屏，这个决定将会让iPhone的产能大大提升，不会有去年的推迟情况出现。