LG Q8+两款手机曝光 预计第三季度上市

上个月月底，LG型号为LM-Q815S的新手机通过了WiFi联盟认证。根据Nashville Chatter本月16日的报道，这款手机与另一款型号为LM-Q815L的手机已于本月初通过了本月初韩国通信委员会（KCC）的移动设备认证。

LG Q8采用全金属一体化机身设计，硬件采用高通骁龙820处理器，配备4GB RAM+32GB ROM存储组合，支持SD卡扩展，不可拆卸的3000mAh电池，系统方面运行安卓7.0，同时具备IP67级别的防水功能。

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报道称，根据Google Play支持设备列表上的信息，这些手机的确切身份已被证实是LG Q8+。WiFi联盟认证的信息显示，这两款手机将搭载Android Oreo系统，支持双频WiFi。但是除此之外，页面上并未给出更多具体信息。

据韩国媒体报道，Q8可以理解为LG V20旗舰版的缩减版。因此，LG Q8+很可能是LG V30智能手机的降级版本。和去年情况对比，LG可能会在今年第三季度推出这款手机。