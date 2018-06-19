格力手机第三代产品入网 确定这是今年旗舰？

似乎很久时间没有听到格力手机的消息了，近期微博有网友爆料格力手机第三代产品，而回顾格力的二代产品，是在2016年6月上市的，距离现在已过去两年之久。

格力手机三代正面（图片来自于https：//weibo.com/cshaper）

从网友放出的图片来看，格力手机三代采用了18：9显示屏，额头和下巴还是比较宽的。网友还曝光了该机的配置，5.99英寸屏幕，2160×1080分辨率，骁龙821处理器，4G RAM+64G ROM，后置1200万像素+500万像素双摄像头，前置800万像素摄像头，后置指纹识别。

格力手机三代背面（图片来自于https：//weibo.com/cshaper）

骁龙821是高通于2016年7月11日发布的一款处理器，安兔兔得分为16万左右，如今已是2018年，这颗处理器显然有些落后了。

工信部曝光图（图片来自于https：//weibo.com/cshaper）

工信部曝光图（图片来自于https：//weibo.com/cshaper）

根据工信部给出的数据，新一代格力手机将搭载四核处理器，CPU主频为2.4GHz（猜测可能是骁龙821），配备4/6GB内存+64/128GB存储，后置1200万+500万像素双摄像头，前置800万像素，电池容量为3160mAh。