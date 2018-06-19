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这些大公司在 emoji 表情上的小动作

这些大公司在 emoji 表情上的小动作
2018年06月19日 07:33 极客公园
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　　‘手枪’表情变成了水枪、‘情侣’表情不再局限于男女、绿帽大兵叼起了绿叶。

　　Google I/O 2018 的大会上，谷歌 CEO Pichai 说的第一件事不是 Android，也不是人工智能，而是修改了一个 emoji 表情。这源自网友对‘汉堡’表情的吐槽，看似一个不起眼的地方，让所有人都满意是非常难的。其实不光是 Google，苹果、微软都被各种奇葩的吐槽折腾得够呛。

　　最新的 Emoji 11.0 刚刚在 6 月 5 日公布，数量已经有 2823 个，而今天的 emoji 和之前相比不光是数量有增加，形态上也出现了很多变化。之前的人物只有默认一种肤色，现在增加了更多有色人种；‘步枪’表情没了，‘手枪’表情现在都变成了水枪；‘情侣’和‘父母’的表情不再局限于男女；关于‘汉堡’表情中芝士、生菜、肉饼如何摆放的问题，更是引起了一场大讨论。

　　为什么小小的 emoji 表情会让这些大公司如此重视？看看你的微博、微信就知道了，emoji 已经是生活中必不可少的表达方式，对 emoji 表情的在乎，其实也是在表达对用户的重视。我们今天就来盘点一下，这些大公司在 emoji 上都做过哪些改动。

　　人物👱

　　和人相关的 emoji 表情，进化路径就是不断变得包容。之前的各种男人、女人、职业人物都只有默认一种，有的人开始呼吁增加更多的选项，比如有色人种。苹果在 iOS 8.3 中加入了大量不同肤色的人物表情，不过这也没让所有人满意。有的人认为这会让表情的指代更有针对性，会被用于种族歧视。

　　emoji 中的‘父母’和‘情侣’表情一直是一男一女的组合，不过随着社会对同性恋的认同加深，这显然也变得不够用。在 iOS 11.1 中，苹果加入了几个性别中立的表情，并且适用于各种肤色。Google 也在最新的 Android P 中也加入了各种性别组合的‘家庭’和‘情侣’表情。

　　类似的，还有人说 emoji 里没有红色头发的人。在最新的 emoji 标准中，这些全都被满足了，甚至还分直发和卷发。

　　手枪🔫

　　提供更多的人物表情可以说是一种政治正确，但类似的‘手枪’表情却走向了另一个极端。美国的枪击案一直是个敏感的话题，于是在过去的几年中，emoji 中和枪相关的表情都进行了删改。2016 年，苹果率先取消掉了‘步枪’表情，后来‘手枪’表情也被改成了‘水枪’，然后 WhatsApp、三星、Twitter、Google、微软都开始跟进，统一了这个标准。

　　这种做法和增加肤色、性别选项刚好相反，是直接删掉了其他选项，只留‘水枪’。比较讽刺的是，‘步枪’表情原本是在奥运会运动项目里的。现在，你在 emoji 里面已经找不到手枪了，只有绿色的玩具水枪替代。

　　吸烟🚬

　　和‘手枪’表情类似，国内的‘吸烟’表情也经历了整改。2017 年 9 月，微博将‘酷’表情中的香烟拿掉，只留一个歪嘴笑的‘酷’表情，北京控烟协会表示了支持，并说吸烟的表情一点都不酷。

图片来源：@控烟集结号图片来源：@控烟集结号

　　2017 年 11 月，QQ 表情里那个经典的绿帽大兵口中也没有了雪茄，而改成了叼着一片绿叶。据说是因为北京控烟协会给腾讯写信，表示‘悠闲’表情里不应该是吸烟行为，建议更改。不过微信里的‘悠闲’表情目前并没有更改。

　　关于这件事的看法也是众说纷坛，有人表示支持，认为这会引导良好的社会风气，也有人表示太小题大做，解决不了根本问题。

　　食物🍔

　　关于‘汉堡’表情的争论来自一个网友的吐槽，他表示 Google 的‘汉堡’表情设计有问题，芝士不应该是在肉饼下面，然后大家纷纷开始检查其他家的‘汉堡’表情有没有错，汉堡王、麦当劳、肯德基这些‘当事人’也开始参与讨论。最后，谷歌 CEO Pichai 表了态，表示会尽快解决这个问题。在 Google I/O 2018 的大会上，Pichai 上台说的第一件事就是解决了这个 bug。

　　其实 emoji 里面设计不合理的地方可不止‘汉堡’表情，有人发现  Android 的‘啤酒’表情泡沫是浮在杯子上的，而啤酒只有半杯。。。。。。目前 Android 已经修复了这个问题。

　　最新的 Android P 中还有一个改动，就是把‘沙拉’表情里的鸡蛋去掉了，据说这是为了表达对素食主义者的宽容和友好。

　　你对这些 emoji 表情的改动满意吗？我想答案应该是各种各样的。emoji 原本只是一种有趣的表情符号，流行起来之后才受到各种‘指手画脚’。emoji 表情未来的方向肯定是越来越‘通用’，但这并不意味着就要接受各种指责，改来改去。换个方向思考，我们在某些情境下是不使用 emoji 的，比如讨论严肃话题、正经辩论的时候。emoji 表情多用于日常沟通、调侃、吐槽，在日常生活中表达自我情绪。把 emoji 表情中原本不带感情倾向的通用表达当做是‘歧视’，或者太过较真它的真实性，其实是没有必要的。

　　emoji 变得越来越流行，当然要考虑更多人的体验，但它终究只是一种符号，类似语言，是一种工具，如何表达取决于使用者的用法。在定义每个 emoji 时，只要保证通用性就可以了。比如最经典的‘喜极而泣’表情，也就是😂‘笑哭’，被牛津词典选为了年度词汇，然而在青少年、中老年的用户中，它代表着完全不同的含义。

　　我想，这正是 emoji 独特的魅力所在：开放、包容。

苹果表情emoji
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