黄章：魅族16全系标配屏下指纹

继在魅族社区与网友互动时“曝料”魅族16将会有搭载高通骁龙845处理器的版本之后，黄章再曝一波新机的猛料，全系标配屏下指纹。根据黄章之前与网友的互动，魅族16将会在8月份左右推出。

在魅族社区中，有网友询问16系列是否都标配屏下指纹，黄章回答该网友时表示标配。另外，在回答网友16系列会不会有高通710处理器版本时，黄章也很大方地确认了有。

另一方面，对于新机的屏占比，黄章很自信地表示他认为不会低于iPhone X和小米8。同时，对于NFC的问题，黄章表示，如果需要这个功能的人多，后期会加上去。言外之意可能就是魅族16系列依旧会缺少对NFC的支持。

▲黄章与网友互动截图

另外，来自数码闲聊站、老爆科技等数码博主的消息显示，魅族内部邮件透露魅族16将会有大小屏两个版本，采用三星定制屏幕，但是并非曲面屏，搭载高通骁龙满血版845处理器。

▲曝光的内部邮件内容

存储规格为魅族16：6/8GB RAM+128GB ROM，售价3398/3598元；魅族16p：6/8GB RAM+128/256GB ROM，售价3598/3798/4288元。

来自数码闲聊站、博主摩卡RQ等微博博主更早的消息显示，魅族16的屏幕尺寸为5.6英寸，6p为6.1英寸，厚7.2mm，前置相机2000万像素+虹软美颜算法，后置双1200万像素双摄组合。同时，两款都支持屏下光学指纹识别。

▲网友PS的图片和黄章的回复

此外，操作系统升级到Flyme 7.5，有了更好的全面屏交互。mBack升级为悬浮模式，不影响屏幕视野。在小圆圈上，轻触“返回”，长轻触“轻触返回操作”，按压“回到桌面”，长按压“熄屏”，两次按压“打开相机或Meizu Pay”。