Sonos首席执行官：不排除将Siri集成到音响设备中

新浪手机讯 6月18日上午消息，家庭智能音箱品牌Sonos首席执行官在接受外媒采访时，谈到了与苹果公司之间的关系以及将Siri集成到自己设备的可能性。

Sonos音响设备

不久前，Sonos推出一款面向年轻家庭的音响设备Beam，并在发布会上承诺用户可通过7月软件更新让Sonos设备支持苹果Airplay 2技术。有了这项技术，用户可以将iPhone、iPad等设备上的音乐投送到Sonos音响上播放，并且可以使用Siri控制音响。

随着Airplay 2的到来，Sonos可以支持Siri语音助手，不过并不是将Siri集成到设备中，而是需要通过苹果设备控制音响。用户能够通过iPhone或者iPad上的Siri控制音响播放——这是AirPlay 2的一个特性。

当被问及Siri是否会直接集成到Sonos音响中时，发言人解释说，这主要取决于苹果是否将Siri开放给第三方。显然，Sonos此前与苹果公司讨论过这个问题。

“我认为，在这一点上，要看苹果是否将Siri开放给第三方。不过我们与苹果公司有良好的关系，并且我们已经就此进行过一些交流，期待进一步合作。 ”

事实上，在音响中集成语音助手并不是特别的事。此前，Sonos One音响已经集成了亚马逊的Alexa语音助手，并于今年支持谷歌的Google Assistant。通过内置这些语音助手，用户可以使用语音的方式直接控制音响。

很难想象苹果会愿意将Siri集成到第三方音响设备，尤其是在苹果有了自己的智能音箱HomePod之后。不过Sonos首席执行官似乎对这件事还抱有一丝希望，并没有完全将Siri排除在外。（苏航）