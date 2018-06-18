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京东618创纪录：18天交易额1275亿元

京东618创纪录：18天交易额1275亿元
2018年06月18日 08:06 快科技
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　　一年一度的618购物狂欢节今天达到最高潮，国人买买买的剁手能力也得到了最高体现。

　　根据京东官方数据，从6月1日凌晨0点0分，到6月18日凌晨0点10分，京东618全球年中购物节的累计下单金额已达1275亿元，再创新高。

　　京东同时宣称，京东物流送出的当日达和次日达订单，占比超过90%。

　　京东还给出了一系列排行，比如下单金额TOP5品类为手机、电脑办公、空调、数码、食品饮料，下单件数TOP5品类为食品饮料、个人护理、家庭清洁/纸品、电脑办公、母婴，下单金额TOP5省市为广东、北京、江苏、山东、上海。

　　品牌方面，奥克斯销售额是去年同期的2.5倍，一加手机销售额同比增长超2.4倍，诺基亚、联想、vivo等销售额同比增长都超过100%。

　　高端进口洗发水销售额是去年同期的3倍，高端进口卫生巾则是2.7倍，织物除菌喷雾更是6.4倍，扫地机器人和按摩椅3倍，洗碗机3.5倍，居家生活品类2倍，无糖食品1。倍。

　　正逢俄罗斯世界杯，京东618也被足球包围，夏普60寸4K电视、百威啤酒、乐事薯片、麻辣小龙虾热销，而从秋衣搜索栏和购买量来看，西班牙、比利时、俄罗斯、葡萄牙、英格兰最为热门。 

　　618还在继续，最后送上最后24小时的剁手攻略：

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