2018年俄罗斯世界杯，运用了哪些“智能硬件”？

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等了 4 年，这一届的世界杯终于来了，这个牵动超数十亿美元产业，吸引全球超过一半人口关注的赛事，正在俄罗斯境内如火如荼地进行着，同时，32 只来自 5 大洲球队亦在绿茵赛场上为争夺大力神杯，而挥洒汗水。

从球场内的裁决辅助、数据采集，到球场外的观赏体验，这场全球性体坛盛宴，也随着各种高新科技的发展而进行了一次‘升级’。

▲图片来自：FIFA

除了昨天法国对澳大利亚那场世界杯小组赛中那个‘声名大噪’的 VAR 视频助理裁判技术（Video Assistant Referees）之外，这届俄罗斯世界杯还应用了不少智能硬件，并且它们与体育竞技紧密地结合在了一起。

▲图片来自：latercera

场上的阿迪达斯 Telstar 18 智能足球

2018 年俄罗斯世界杯的官方比赛用球，是去年年底阿迪达斯公布的一颗名为 Telstar 18 的智能足球。

▲ Telstar 18。 图片来自：Adidas

从设计到命名，这颗足球，是阿迪达斯在致敬其首款登陆世界杯的比赛用球—— 1970 年阿迪达斯首次为世界杯制作的比赛用球 Telstar。足球的外观采用了经典黑白两色设计，印有 Telstar、阿迪达斯、俄罗斯世界杯等金色 Logo，并在深色的球面上运用了马赛克图案。

▲图片来自：SoccerBible

它的最大亮点在于球内嵌入了 NFC 芯片，而这也是世界杯比赛用球中第一次被引入的技术。不过，相比于早前阿迪达斯推出的那颗能利用传感器来监测速度和弹道指标的 miCoach Small Ball 智能足球，这颗加入 NFC 芯片的 Telstar 18 比赛用球，就没有那么智能了。

Telstar 18 只能与智能手机进行简单的互动，包含获取 Telstar 18 的产品信息以及特殊的小游戏挑战。

场内裁判员价值 5200 美元的智能手表

除了球员们脚下的智能足球，跟着满场跑的裁判员们手上也佩戴了一款表——Hublot 所推出的 The Big Bang Referee 智能手表。

▲图片来自：YouTube

这是 2018 年俄罗斯世界杯官方指定的裁判员智能手表，它基于 Wear OS 操作系统，并附带了一些世界杯相关的主题表带。

根据 Hublot 公布的数据显示，The Big Bang Referee 智能手表采用的是英特尔 Atom Z34XX 芯片，表面配备了一块分辨率为 400 x 400 的圆形 AMOLED 屏幕，支持蓝牙 4.1 / 802.11n Wi-Fi 等传输技术，续航表现最高能达到 24 小时。

作为一款世界杯官方指定的智能手表，它的功能才是最出众的。在每场比赛开始前，The Big Bang Referee 智能手表就会提前 15 分钟提醒；在比赛期间，表盘会显示两队的比分、进球的球员名称、替补球员信息以及最后的哨前时间等信息。

▲图片来自：Hublot

除此之外，裁判员专属版的 The Big Bang Referee 智能手表还能与球门线技术（Goal-Line Tech）联动，一旦进球，裁判员便能在 1 秒内收到手表的提醒。

▲图片来自：Horas y Minutos

当然，这款手表的价格自然是不菲的，售价为 5200 美元（约合人民币 33477 元）。普通球迷（如果有钱）也可以购买，但消费版的 The Big Bang Referee 无法与赛场上的球门线技术（Goal-Line Tech）进行联动。

场边的数字化表现和跟踪系统

早在 2015 年，国际足球联合会（FIFA）就已经允许球队在赛场上使用可穿戴技术。因此，这一届世界杯也利用可穿戴、光学追踪等技术打造了一个‘数字化表现和跟踪系统’（Electronic Performance and Tracking Systems，简称 EPTS）。

据 FIFA 官网的资料显示，‘数字化表现和跟踪系统’主要是通过光学追踪系统，球员身上的 GPS / LPS 定位系统等三种方式记录数据，并为这次参赛的 32 支球队提供赛场上球员的数据，而这些信息最迟会在 30 秒内输送到主控台、板凳上的教练以及医疗团队手中的平板电脑上。

▲ 图片来自：FIFA

诸如球员在赛场上的即时位置信息、移动速度、传球、铲球以及射门等精细的数据，都会被 EPTS 系统记录下来，而这样一种数字化转型的应用，也让此届世界杯的教练、球员和球迷，能够获得更多赛场信息。

球迷的虚拟现实头盔

对于每一个球迷来说，4 年一度的体坛盛宴就算不能亲临现场，也要在家看得舒心。

说起来，本届世界杯也迎来了新的广播技术，并第一次向全球内的广播公司提供 4K 画质的输送。

▲图片来自：FIFA

但光有画质还不够‘身临其境’，英国 BBC 电视台还推出了 VR 直播。在世界杯期间，球迷们可以通过 BBC Sport VR —FIFA World Cup Russia 2018 这个 App 收看 33 场 VR 比赛，戴上虚拟现实头盔，你就会瞬间置身于绿茵赛场上，从鸟瞰视角到现场的豪华包厢，任意欣赏球员们的英姿。

▲图片来自：YouTube

目前，这款 App 已经在苹果、Android、三星 Gear VR，Oculus Go 和 PlayStation VR 等平台上上架，供用户免费使用。现在，你只需要备好一台虚拟现实头盔就可以坐等开球。

在 4 年一届的世界杯、18~24 个月一次升级周期的摩尔定律的交织之下，从绿茵赛场内到赛场外，这一届世界杯已经为全球所有球迷们奉上了一系列用成熟技术武装起来的精彩足坛赛事。

回过头看看 1974 年世界杯首次通过卫星在黑白电视上转播，我们这一代难道不该因科技的日新月异而感到无比幸福吗？